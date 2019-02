¿Mijatovic en el partido de las leyendas del Valencia CF?

Es una de las incógnitas del partido de las leyendas que se celebrará en Mestalla el próximo 24 de marzo con motivo del Centenario del Valencia CF. Pedja Mijatovic, el futbolista que se ganó a la afición casi tan deprisa como se convirtió en villano, después de negociar a espaldas del club su fichaje por el Real Madrid y marcharse pagando su cláusula de rescisión.



Desde entonces Mestalla le recordó la traición siempre que tuvo oportunidad, con sus visitas siendo jugador ya del Real Madrid. El club, a través de la Asociación de Futbolistas, ha contactado prácticamente con todos los jugadores vivos que vistieron la camiseta del Valencia CF para tomar parte en la celebraciuón, entre ellos Mijatovic.

¿Estará ese día el montenegrino en Mestalla? Las consultas que ha realizado SUPER al respecto tienen una respuesta que ni confirma ni desmiente nada. A día de hoy, el exfutbolista no ha confirmado todavía su presencia, lo que no quiere decir que no lo haga en los próximos días o semanas.