"Quiero hacer feliz a mi afición"

Kang In, con 18 años y apenas dos días, se ha convertido en el tercer jugador de la historia más joven del Valencia CF en estrenarse en una competición europea. Sólo por detrás de Aarón Ñíguez y Juan Cruz Sol, quienes debutaron todavía con menos edad. En los instantes finales del encuentro con el Celtic el surcoreano estuvo muy cerca de marcar su primer tanto en competición oficial como blanquinegro. "No pudo ser, pero debo seguir trabajando".

Estas son las palabras de Kang In tras el partido en los micrófonos de VCF Media:

Debut en competiciones europeas

"Tengo que seguir trabajando para el siguiente partido y lo que queda, quiero ayudar cada vez que salgo y hacer feliz a mi afición. Creo que es muy bueno debutar en estas competiciones, cada vez que salgo intento hacerlo mejor, ayudar a mi equipo y hacer lo máximo para ganar"

A punto de hacer un gol de cabeza

"Sería muy bueno poder marcar en Mestalla en partido oficial, no pudo ser y debo seguir trabajando"

¿Qué espera del sorteo de octavos de final de la Liga Europa?

"Nosotros intentamos ganar partido a partido, llegar a las finales, hacerlo mejor en cada partido en la Liga y seguir por esta línea, que estamos jugando muy bien"

Victoria necesaria en Leganés

"Es muy importante ganar al Leganés y hacer tres puntos y esperemos que así sea"

Al acabar se acercó a la grada a agradecer a un grupo de aficionados de su país

"Es un grupo de fans, vienen desde Corea a animarme, así que les regalé una camiseta porque me ayudan y estoy agradecido. Tengo que dar gracias a la afición que me anima y está siempre a mi lado. Muchas gracias a todos los coreanos que me siguen y apoyan"