"Me gustaría volver algún día al Valencia CF y ganar un título"

El futbolista valenciano del PSG, Juan Bernat, ha reconocido que le gustaría volver algún día al Valencia CF y que su sueño es ganar un título con el "club de sus amores" y de su "corazón". "Mi equipo de los amores es el Valencia, allí he crecido como futbolista y persona y es el equipo de mi corazón, pero me salió una oportunidad para salir, soy profesional de esto, tengo ambiciones y quería mejorar, por eso tome esa decisión. Me gustaría ganar algún título con el Valencia, no sé si volveré o no, pero me gustaría, no sé cuándo, pero levantar un título sería un sueño. Me gustaría volver algún día al Valencia", se sinceraba Juan Bernat en el programa 'Inside' de Vamos de Movistar+ con Isabel Forner.

Juan también desveló que lloró, en compañía de su madre, el día que abandonó la ciudad deportiva de Paterna para poner rumbo al Bayern de Munich. "El día más triste fue el de mi despedida del Valencia. Recuerdo que cuando acabé la rueda de prensa me fui al coche con mi madre y cuando salí de la ciudad deportiva de Paterna me puse a llorrar con ella", decía emocionado.

El valenciano también repasó algunos momentos importantes de su carrera en el Valencia como su debut, su primer gol o el tanto de la remontada al Basilea. "No me esperaba juga de titular el primer partido de Liga con Emery, me dijeron que estuviera tranquilo. Mi primer gol fue contra la Llagostera. Son momentos especiales. De los entrenadores me quedo siempre con algo de cada uno. Con Pizzi fue mi último año y me encontré muy cómodo. Tuve la oportunidad de jugar en Europa con el Valencia y fue emocionante. El gol del Basilea fue especial, la eliminatoria se puso muy difícil, pero remontamos con cinco goles y fue muy bonito, fue un gol muy importante".

Bernat, por último, también repasó sus inicios en la Academia del Valencia; una auténtica fábrica de laterales izquierdos. "Empecé jugando en el prebenjamín, Alfredo Pérez fue quien me descubrió y Unai Emery el que me hace debutar. Yo tenía claro desde pequeño que quería ser futbolista, hice mucho sacrificio pero estaba encantado porque era lo que quería hacer. Ahora con 25 años sigo teniendo la ilusión por el fútbol".