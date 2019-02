"Si lo mejor para Kang in es salir cedido en verano, saldrá"

Además de la clasificación para los octavos de final de la Europa League, la lesión muscular de Garay y el excelente pase de Parejo previo al gol de Gameiro, el partido del Valencia CF ante el Celtic de Glasgow deja otro protagonista, el coreano Kang in Lee.

Kang in fue coreado por los aficionados de Mestalla cuando entró en el terreno de juego en el minuto 76 sustituyendo a Daniel Wass, ya con el marcador 1-0 favorable al Valencia CF. Son los primeros minutos del futbolista desde que tiene es jugador del primer equipo a todos los efectos y desde que fuera protagonista en la clasificación del Valencia CF para las semifinales de la Copa del Rey tras eliminar al Getafe en un final de partido trepidante en Mestalla.

Desde entonces, desde Corea salieron informaciones que aseguraban que el entorno del jugador canterano manifestaba cierta preocupación por la nueva situación del jugador, que al tener ficha del primer equipo, ya no puede jugar con el filial, pero tiene menos oportunidades con el primer equipo. La preocupación se centra si esto es lo mejor para la proyección del canterano. SUPER se ha puesto en contacto con Javi Garrido, representante de Kang in, y ex futbolista del Valencia CF, para saber de primera mano hasta que punto se plantean la posibilidad de buscar una cesión en el verano próximo: "La situación de kangin nos preocupa, ha conseguido ser jugador de la primera plantilla del valencia tras muchos años de trabajo pero si queremos que sea un jugador grande en el valencia debemos tener todo muy bien controlado tanto dentro como fuera del campo, en el mes de enero pasado nos reunimos con el club y tratamos temas contractuales y deportivos. En cuanto a los temas contractuales se decidió hacerle ficha primer equipo, y en cuanto a los temas deportivos, le trasladamos al club nuestra preocupación en cuanto a minutos y posición, todas las partes tenemos que tener claro que kang in es muy especial y debemos saber gestionarlo en todos los sentidos, las dos partes, Valencia CF y nosotros sus agentes, tenemos claro que kang in tiene que crecer y si para eso debemos buscar un cesión se hará, nos emplazamos a junio para tomar decisiones. No se trata de dinero, ni mucho menos, todos, nosotros y el Valencia CF estamos priorizando la formación del jugador, y sabemos que, si por ejemplo saliera cedido a otro equipo la temporada que viene Kang in saldría perdiendo en el aspecto económico, pero consideramos que por encima de todo está la formación del futbolista".

Sobre la dimensión que tiene el futbolista en su país natal, donde está considerado una estrella, algo de lo que se puede beneficiar el Valencia CF desde el punto de vista económico con contratos de patrocinio, su agente pone un poco de calma también: "En Corea deben estar tranquilos porque Kang in tiene un futuro grandísimo, Kang in sueña con poder defender su equipo nacional y poder hacer algo grande con él, Kang in está orgulloso de ser coreano y enamorado de Corea en todos sus aspectos".

A Marcelino García Toral, técnico del técnico del Valencia CF. se le preguntó en sala de prensa sobre Kang in y la posibilidad de que tenga más minutos y esta fue su respuesta:

"Quisiera ponerlo, pero tengo que quitar a otro, y no me deja el reglamento... y tengo seis posibles jugadores de banda en este momento y solo jugamos con dos. Si Kang in merece jugar, jugará, si creo que tiene capacidad, más que otro compañero, se llame como se llame, jugará. Hay que ver su contexto en cada momento y lo que pueda aportar bienvenido sea. Y Kang in ya nos ha aportado. El tiempo va determinando qué decisiones se toman, intentando siempre ser justo y sin mirar el carné de identidad. Ferran tuvo un proceso, jugó poco el año pasado, este más y cada vez mejor. Este es el proceso con un jugador joven. ¿Cuántos futbolistas jóvenes en toda Europa en equipos del nivel del Valencia han jugado con 18 años esta semana?".