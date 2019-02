El entrenador del Valencia CF califica la sanción de la UEFA a Kondogbia de "excesiva".

¿Cómo valora la sanción de tres partidos de la UEFA a Kondogbia?

"La respetamos, pero nos parece excesiva. No entendemos la situación, no ha habido una órden, no ha habido nada, simplemente el futbolista tomó una decisión. Nosotros no estamos de acuerdo, hay que aceptarlo, pero creemos que no es justo"