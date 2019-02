"Respeto mucho al Leganés, la variedad enriquece el fútbol"

Marcelino García Toral, técnico del Valencia CF, ha valorado el partido de este domingo en Butarque antes de desplazarse con el equipo, vía AVE, hasta Madrid. El entrenador avisa de los peligros del Leganés de Pellegrino, al que respeta, vuelve a confirmar que el jueves jugará Jaume en la Copa.

Esta es la rueda de prensa íntegra del entrenador del Valencia en la previa de la jornada 25 de Liga.

¿La ausencia de Garay influye mucho en este Valencia?

"Garay es un jugador muy importante, hablo desde el día que llegué, la temporada pasada lo era igual que esta. En esta estaba teniendo más continuidad. Ahora recuperamos a Gabriel, no estamos tan limitados aunque Roncaglia no estará disponible para la próxima eliminatoria en Europa... Nos basamos en un funcionamiento grupal, tenemos plena confianza en los jugadores que tenemos disponibles. Diakhaby también puede tener ahora continuidad... Roncaglia ha tenido una adaptación muy buena. Desearíamos que Garay estuviera, tenemos la buena noticia de que no es tan grave cómo parecía y no tardará muchas semanas en estar con nosotros"

A Jaume se le vio inseguro en el Villamarín. ¿No sería conveniente que jugase algún partido antes de la semifinal del jueves?

"Jaume va a jugar. Hay plena confianza en él y él en sí mismo. Las situaciones dentro están habladas, dialogadas, consensuadas. Cada uno sabe lo que pensamos, y uno del otro"

¿Entonces, Jaume va a jugar en Leganés?

"Uno de los dos porteros jugará..."

Hace unos días Quique Setién no estuvo caballeroso hablando del estilo de un Leganés que le había ganado 3-0. ¿Usted como ve al equipo de Mauricio Pellegrino?

"Respeto cualquier estilo de juego, además, si todos jugáramos igual el fútbol sería muy aburrido. La variedad enriquece. El Leganés sabe muy bien a lo que juega, hay mucho trabajo detrás del entrenador. Juega balón largo, la segunda jugada, contragolpea muy bien y llega con mucha gente al área; veo un equipo organizado, en su campo el Leganés es muy poderoso, suman 20 puntos de 29, ha ganado a los grandes equipos. Hacen las cosas muy bien"

¿Puede influir el partido del Betis en el de este domingo?

"No debiera, nos negamos a que influya, es nuestra idea. Tenemos margen de recuperación, cuatro días entre partidos, además, venimos de una situación de tres partidos por semana que ya conocemos durante estos meses de competición, consideramos el partido de Leganés muy importante y muy difícil, ganar los tres puntos sería un golpe moral muy importante, ganar aumentaría la confianza y la autoestima, intenatremos centrarnos única y exclusivamente en este partido".



¿Cuál es el motivo de la baja de Santi Mina en la convocatoria?

"Santi viene de una lesión y una recuperación muy rápida, el otro día jugó mermado... Quiso ayudar. Entonces, es una mezcla de todo, sabemos que hasta el siguiente descanso tenemos tres partidos por semana y creemos que esto es lo más correcto"

¿Qué sabe del Krasnodar, el próximo rival europeo?

"No lo conozco, sí lo vi en la fase de grupos ante el Sevilla, tiene buenos futbolistas en el último tercio, tenemos la dificultad de un viaje largo, han eliminado al Leverkusen, que viene muy fuerte en este tramo de año en Alemania. Creemos que es un equipo con poco prestigio, poco nombre, nuevo, pero más difícil de los que puede parecer en un principio"

¿Los que vuelven, Rodrigo, Gabriel y Piccini, pueden jugar 90 minutos?

"Así lo pensamos, creemos que los tres podrían jugar los 90 minutos, los médicos nos dicen que están bien, así que estos futbolistas nos dan aire y nuevas elecciones, cualquiera puede ser titular en este partido"