Cheryshev: "Siempre tuvimos la sensación de poder hacer daño y no lo hemos hecho" F. CALABUIG

Denis Cheryshev ha lamentado el empate, como no podía ser de otra forma. El extremo zurdo fue claro, lamentó el resultado y puso el foco en el importante partido ante el Betis por la final de Copa. "No es un buen día, queríamos ganar...el jueves llega un partido importante e ilusionante en el que vamos a por todas".

"El empate nos sabe mal". Cheryshev ha sido claro en su resumen ante los micrófonos de beIN SPORTS, el Leganés jugó y jugó bien, hizo su partido y terminó haciendo pagar el paso atrás de los valencianistas en la segunda parte: "Hemos tenido el control, en el segundo tiempo estuvimos más atrás y el Leganés ha apretado. Ellos juegan y lo hacen bien", ha insistido.



El factor Neto

«Neto ha hecho un gran partido...dimos un paso atrás y el Leganés apretó, pero siempre tuvimos la sensación de que en cualquier contra podíamos hacer daño, hacer gol y no lo hemos hecho», ha subrayado Cheryshev. La lectura es clara. El resultado es un bajón, el foco está en la Copa, el tren a la Champions todavía no lo coge el Valencia y un error termina en otro empate tras otro partido en el que no haces la diferencia en el marcador.