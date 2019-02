Otro empate, otra ocasión perdida por la Champions

Una pérdida en la salida de balón le costó otros dos puntos al Valencia. Un par de errores terminaron frustrando el ejercicio de resistencia final. Todos bastante evitables. La zona Champions queda cerca, pero las sensaciones se enfrían. El Valencia CF pudo matar al Leganés, pudo con Rodrigo (disparo al palo) y con las últimas carreras al galope de Sobrino o Gameiro, pero no acertó. El equipo de Marcelino maneja los partidos, pero no los mata y lo terminó pagando peaje. Braithwaite hizo el empate y Neto obró un milagro salvando un mano a mano con En-Nesyri tras un pase fallido de Kondogbia a Gabriel. Si el brasileño no llega a meter esa mano, todo sería peor hoy. La zona Champions queda a seis puntos. La Europa League está a cuatro. Los dos partidos por semana pesan y desgastan. El Valencia CF está vivo en tres frentes, sólo hay otros tres equipos que puede decir lo mismo en el marco del fútbol español: FC Barcelona, Real Madrid y Sevilla. Ese es el mérito y el valor del equipo. El jueves cayó el Celtic a medio gas, pero el Leganés es otra cosa. En Butarque se escapó otra parada para el tren de la cuarta plaza. No se podía fallar tras los empates ante Real Sociedad o Espanyol y se volvió a fallar. El próximo domingo visita Mestalla el Athletic Club (20:45 horas), un duelo directo en la zona caliente, otra jornada al rojo vivo. La victoria, impulso de energía a todos los niveles, no llegó antes del partido del año (hasta la fecha): la semifinal vuelta ante el Betis.

Marcelino subrayó la importancia de la cita copera desde el once. El míster asturiano guardó a Parejo y Gameiro. Buenas noticias con el regreso de Rodrigo y la mezcla de la pareja Gabriel-Roncaglia en el eje de la retaguardia. Otro partido firme del argentino y un ejercicio de seguridad del brasileño... hasta la parte final. No era fácil. En el apartado del rendimiento y la continuidad, Gayà volvió a marcar nota alta. Suya fue la mejor ocasión del partido, hasta el gol de Kondogbia. Corrió el Valencia y el balón llegó a la frontal, donde el lateral izquierdo disparó un latigazo a la escuadra. El gol llegó en el minuto 22, Carlos Soler puso un balón magnífico al segundo palo y Kondogbia saltó por encima de Bustinza. Cabezazo cruzado, al ángulo bajo donde Pichu Cuéllar nunca puede llegar. Gran balón de Soler y partido de enorme esfuerzo. Cuestión que pocas veces se reconoce. El partido entró entonces en una fase de calma tensa e impreciones, por los dos lados. El Valencia no consiguió hacer la diferencia.

En la segunda parte entró el Leganés con la intención de morder más arriba y exigir el máximo en la presión a un Valencia sin Parejo ni Garay. Lo enfrió Kondogbia, robando y lanzando las carreras de sus compañeros. Pellegrino cambió el esquema pasada la hora de partido, sacrificó un defensa para ganar un centrocampista. El Valencia se manejó desde la confianza. Se notó en las cabalgadas de Piccini, por ejemplo. Una de sus internadas liquidó a dos rivales –Kravets y Óscar– y cedió a Rodrigo que giró cerca del punto de penalti y su disparó... fue al palo. Marcelino le dio 70 minutos. Pellegrino continuó agitando el partido: metió más carne todavía en ataque con Carrillo por Vesga. Punta por por centrocampista. En-Nesyri y Braithwaite se turnaron en la banda. El Flaco engordó su ataque, todo por derribo. Adiós al centro del campo, balón a la banda y centro. Así llegó el empate en el minuto 88, tras un par de entregas fallidas. Faltó oxígeno. Fueron dos malas decisiones, un palmo fallado por imprecisión. El Leganés sumó muchos kilos, muchos centímetros, mucha intensidad para los duelos pensando en el ataque directo y las segundas jugadas. La acumulación de golpes terminó con Gayà grogui. El lateral izquierdo se fue mareado, con la nariz tocada por un codazo. Marcelino reajustó la zaga con Diakhaby, ideal para la batalla aérea. Roncaglia, que estuvo tremendo como central (bien al cruce, soluciones prácticas con balón), fue a la izquierda. Por allí llegó el empate, tras una carrera del El Zhar.

Marcelino trató de congelar el partido con la entrada de Parejo. Pausa, toque, control del tiempo. Se fue Coquelin, al límite en el apartado físico se quedó sin gasolina. El cambio pareció surtir efecto hasta ese pase profundo de Gabriel que no llegó a su destino. El ejercicio de control valencianista terminó en golpe.



Ficha técnica:

1 - Leganés: Cuéllar; Nyom, Bustinza (Juanfran, min.79), Omeruo, Siovas, Kravets (El Zhar, min.65); Rubén Pérez, Vesga (Carrillo, min.70), Óscar Rodríguez; Braithwaite y En.Nesyri.

1 - Valencia: Neto; Piccini, Gabriel Paulista, Roncaglia, Gayà (Diakhaby, min.78); Carlos Soler, Coquelin (Parejo, min.83), Kondogbia, Cheryshev; Rodrigo (Gameiro, min.69) y Sobrino.

Goles: 0-1, min.21: Kondogbia. 1-1, min.88: Braithwaite.

Árbitro: Xavier Estrada Fernández (Comité catalán). Mostró cartulina amarilla a Kravets (min.20), Gayá (min.25), Neto (min.67), Óscar Rodríguez (min.68), Bustinza (min.71), Rubén Pérez (min.84) y Gameiro (min.89) y En-Nesyri (min.92).

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada veinticinco de Liga Santander disputado en el estadio de Butarque ante 11.425 espectadores. En la previa realizó el saque de honor Carlos Bohoyo Sorube, subcampeón del mundo de Jiu-jitsu en la modalidad de dúo show masculino.