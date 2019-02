Gayà aguantó 20 minutos con la nariz rota

José Luis Gayà aguantó en el césped hasta que ya no pudo más y su salud empezó a correr peligro. El lateral izquierdo del Valencia CF, capitán en ausencia de Dani Parejo, disputó más de veinte minutos con la nariz rota. El de Pedreguer recibió un codazo de un defensa del Leganés en el minuto 57 y cayó al suelo desplomado. El jugador sufrió un desplazamiento del tabique nasal y el médico del club procedió a colocárselo en su sitio. A pesar de la fuerte contusión y del intenso dolor, se mantuvo en el terreno de juego hasta que empezó a sufrir mareos y se vio obligado a retirarse en el minuto 78. Una heroicidad de un futbolista de la casa que está tirando del carro como pocos esta temporada.

Gayà intentó aguntar hasta el último momento para no dejar solos a sus compañeros. Sin embargo, fue imposible. José estaba mareado y, lo más preocupante, empezaba a perder visión. Así se lo comunicó a los rivales y a los propios compañeros a pie de campo con síntomas de preocupación. «No veo bien, no veo bien», les decía. El jugador fue atendido por el doctor Aliaga y Marcelino procedió a sustituirlo en lugar de Mouctar Diahkaby.

La lesión puede que no se quede ahí. El valencianista, además del desplazamiento, podría sufrir una fractura huesos propios de la nariz. De hecho, hoy está previsto que se someta a una resonancia magnética para conocer el alcance exacto de la lesión. El jugador regresó a casa en AVE con la nariz inflamada, un hematoma y mucho dolor. Pasó la tarde y la noche con tratamiento de hielo en la zona afectada. El cuerpo técnico estaba indignado con el árbitro, Estrada Fernández del colegio catalán, porque la acción del codazo a José no fue castigada ni siquiera como falta. ¿Jugará el jueves? Gayà está seguro. El plan del Valencia es que pueda disputar el partido de vuelta de las semifinales de Copa del Rey contra el Real Betis con una máscara de protección. La misma que la temporada pasada llevó Nacho Vidal o este año el propio Kang In Lee.

Cerca de su segundo gol

Gayà fue uno de los jugadores más destacados del Valencia en el estadio de Butarque. El lateral izquierdo firmó una primera parte perfecta en ataque y en defensa estrellando un balón en la cruceta con un espectacular disparo con la zurda. El internacional de la Roja, fijo para Luis Enrique desde su llegada al cargo, acarició su segundo gol de la temporada. Ya le marcó al Leganés en el partido de la primera vuelta en Mestalla. Siempre dando la cara.