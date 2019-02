Valencia Mestalla - Lleida Esportiu, obligados a afianzarse en Paterna

Sigue los comentarios del Valencia Mestalla - Lleida Esportiu:



El Valencia Mestalla regresa al Antonio Puchades con la intención, la necesidad y la prácticamente la obligación –más si cabe con la victoria del Peralada en casa del líder– de vencer al Lleida, uno de los cocos de la categoría de bronce. El hecho de caer en Badalona la pasada jornada fue un contratiempo y un bache en la mejoría que mostró el equipo ante el Olot. Volver a ganar en casa y convertir el Puchades en un fortín se ha tornado una baza clave a explotar por los de Miguel Grau en su lucha por eludir el descenso. El factor campo siempre ha sido uno de los principales argumentos del filial valencianista en su cometido de salvar la categoría, de hecho la temporada ha pasada el equipo obtuvo una holgada permanencia gracias, en gran parte, a no caer en casa desde la jornada 15, con la llegada del de Yátova al banquillo.

A pesar de la mayor entidad del rival –el Lleida es tercero– el hecho de recuperar a futbolistas tan importantes como los capitanes Fernando Román y Sito, sumado al buen nivel de los nuevos, dan lugar a cierto optimismo de cara a un partido que será clave para no descolgarse de la lucha por la salvación más cara de los últimos años. Tras tener que improvisar un once de circunstancias, Grau podría volver a alinear al once que tan gran resultado dio hace dos jornadas. Román volverá a formar pareja con Hugo en la retaguardia para afrontar la complicada misión de frenar a los dos máximos goleadores del campeonato: Juanto y Pedro Martín. Además, Sito ocupará de nuevo el costado izquierdo, devolviendo a Centelles al lateral tras el experimento de Badalona. La principal duda respecto al choque es si llegará Cristian Rivero o si repetirá Emilio Bernad –que salvó la pasada semana al Mestalla de una goleada– y si Miki Muñoz repetirá en el equipo tras ser el mejor en dicho partido. En caso de que entrase el catalán las opciones pasarían por sustituir a Niko Kata o juntarlo con el ecuatoguineano y desplazar a Álex Corredera a la banda o la mediapunta.



Viejos conocidos en el rival

En el Lleida volverán a casa tres jugadores que pasaron por la disciplina valencianista; Iván Zotko, que rozó la gloria del ascenso con Curro Torres; Tano, que protagonizó la jugada más viral de la historia del Puchades con aquella salvadora chilena por la escuadra; y Fernando Cano, uno de los canteranos más talentosos de la última década al que las lesiones frenaron en seco en su día y que ahora lucha por ascender y encontrar su sitio en la élite.