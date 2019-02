El Valencia CF, a punto de anunciar su último fichaje

El presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, ha confirmado este lunes la noticia de la que informó Superdeporte a finales de enero: Jorge Sáenz jugará en el Valencia CF a partir del 1 de julio de 2019.

El fichaje del central internacional sub-21 por parte del club de Mestalla es un hecho desde hace semanas. El acuerdo de palabra existe desde hace un mes y en cuestión de horas los dos clubes lo anunciarán de manera oficial. Únicamente restaba el trámite de la firma.

"No está firmado su traspaso, pero hay acuerdo. No me gusta adelantarme a los hechos hasta que esté firmado y espero que a lo largo de hoy (por este lunes) o mañana se rubrique para que se haga oficial la venta de Jorge al Valencia", ha indicado el presidente 'chicharrero'. Jorge va a firmar un contrato de larga duración con la entidad de Mestalla, en principio, para las próximas cinco campañas.

A lo largo de esta tarde el Valencia CF anunciará la contratación del joven defensa.