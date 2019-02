Desaparece del palmarés de Mijatovic en Wikipedia su paso por el Valencia CF

Pedja Mijatovic está de actualidad entre el valencianismo porque estará presente en el partido de las Leyendas del Valencia CF que conmemorará los cien años de historia del club de Mestalla.

En una entrevista concedido a la 97.7 Radio Levante, concretamente al programa especial sobre el centenario del Valencia CF de Tribuna Deportiva, el montenegrino ha admitido que se equivocó diciendo que se quedaba en el Valencia CF y que ahora entiende el enfado de los aficionados valencianistas. Pedja asegura que se fue al Real Madrid para ganar títulos.

Y los ganó, de hecho, en el conjunto blanco fue campeón de Europa, de la Liga y de la Supercopa de España. Con el Valencia CF no logró ningún título si bien fue dos veces subcampeón, de Copa del Rey y de la LaLiga. Pero curiosamente su palmarés como futbolista del Valencia CF no se puede consultar en la famosa Wikipedia ya que en ella ha desaparecido toda relación del Mijatovic con el conjunto de Mestalla. No figuran sus tres temporadas en el Valencia CF ni los goles logrados, de hecho, en la trayectoria profesional por clubes pasa directamente del Partizán de Belgrado al Real Madrid y de ahí a la Fiorentina y después al Levante UD.