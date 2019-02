Lorenzo Sanz habla del contrato secreto que firmó Mijatovic con el Real Madrid

Lorenzo Sanz, el presidente del Real Madrid que se llevó a Pedja Mijatovic del Valencia CF, repasa en una entrevista concedida a Ídolos las circunstancias que rodearon el fichaje del montenegrino, incluyendo detalles de la firma del contrato y cómo se filtró y acabó en manos del periodista José María García.

"Nosotros llegamos a un acuerdo con Mijatovic, y la persona que fue a que firmara el contrato, yo estaba en Tenerife, pierde el contrato, se cae en una cafetería y lo encuentra alguien. Se lo pasa al insigne García y a partir de ahí, los valencianos le odian a Mijatovic", es la versión del entonces presidente madridista.

Sanz asegura que el Real Madrid y Pedrag Mijatovic firmaron el contrato en diciembre de 1995, cuando el futbolista era jugador del Valencia CF, y todo a espaldas del club de Mestalla, que esa temporada además se jugó el título de LaLiga con el Atlético de Madrid hasta la última jornada.

"Tuvimos que ponerle hasta seguridad a Pedja para acabar la temporada. Esto fue en diciembre y él venía en junio. Y la verdad es que tuvo un merito aguantar seis meses, le echó valor ahí Pedja", afirma Sanz en la entrevista. El jugador, una vez se filtró la información de su acuerdo con el Real Madrid, lo negó publicamente y mintió a los aficionados del Valencia CF, algo de lo que ahora asegura estar arrepentido:

"Respecto a mi salida del Valencia CF, lo único que cambiaría son las declaraciones que hice, diciendo un poco que no me voy a marchar y me voy a quedar, y al final me tuve que marchar, por eso yo creo que la gente se enfadó conmigo, nada más", declaraba Pedja en una reciente entrevista a Tribuna Deportiva.

"Y los valencianos desde entonces nos odian, pero la verdad es que es el mercado. Pagamos un cheque de 1.250 millones de pesetas, que eran los diez millones de dólares que tenía de clausula?, concluye el expresidente Lorenzo Sanz.