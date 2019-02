Marcelino: "Este partido se juega con la cabeza y el corazón, pero por este orden"

"Hoy no hay nubarrones ni en Asturias, nuestra prioridad es el partido de Copa, ganarlo, estar en una final y celebrarlo con nuestra gente". Así afronta este partido el técnico del Valencia CF, que trata de alejar cualquier tipo de duda por los últimos resultados porque el equipo está ante una oportunidad única y especial. "Yo solo veo un problema que es que la ansiedad se apodere de nosotros y eso no deber ocurrir", advierte. Esta es la rueda de prensa íntegra antes del partido ante el Betis en Mestalla, que afronta con la ventaja del 2-2 del Benito Villamarín.

Rueda de prensa íntegra

Un partido y a la final.

Así es. Es más fácil decirlo y más difícil ejecutarlo, pero es nuestra ambición, jugar un gran partido, sufrir, competir, acertar y al final disfrutar.

¿Cómo se manejan los nervios?

Este partido se juega con la cabeza y el corazón, pero por este oden, si no las emociones nos pueden jugar una mala pasada, hay que lograr la activación correcta par lograr nuestro máximo rendimiento, estamos en una buena dinámica de juego y tenemos a nuestra afición a nuestro lado, todos queremos estar en una final, hay que unir toda esa fuerza para que no se convierta en ansiedad y en los momentos de dificultad, que los vamos tener, sentir al apoyo del público.

¿Pueden jugar Cheryshev y Guedes en la banda en detrimento de Soler?

No hemos pensado en la alineación, hay cuatro días y medio para recuperar desde el último partido, pasaron 48 horas y en función de todo eso decidiremos con exactitud qué jugadores vamos a alinear.

¿Qué Betis esperas?

El Betis, igual que nosotros tiene una identidad propia. El Betis se basa en la posesión con una idea de juego definida, sabemos dónde somos eficaces, dónde podemos tener problemas, el Betis tendrá posesiones largas, nosotros tendremos ataque todo lo que podamos y contraataque, el rival es un equipo tammbién peligroso a la contra y sin balón hay que defender muy bien. Llegará a la final el equipo que mejor defienda, pero siempre el pensamiento deber ser ganar y buscar la portería cuando se tenga el balón. El público nos tiene que ayudar a defender con intensidad y coraje, habrá momentos de euforia, otros de sufrir y en esos hay que sentir el aliento de la afición porque todos queremos estar en el Benito Villamarín para jugar la final.

Dijo que iba a jugar Jaume la vuelta hace dos semanas. ¿Lo mantiene?

Lo acabas de decir tú, lo dije, cuando digo que Jaume va a jugar el 7 de febrero digo lo mismo el 25 de febrero. Si no dirías que estoy contando milongas, si no fuera así el 7 de febrero no lo hubiera dicho, Jaume va a jugar toda la Copa porque así estaba establecido, se lo he dicho al jugador y no falto mi palabra, es un jugador extraordinario, un capitán ejemplar y un portero en el que tenemos toda la confianza.

¿El equipo llega en el momento idóneo después de los últimos empates? ¿Vuelve a haber esos nubarrones de los que hablamos hace semanas?

Hoy no hay nubarrones ni en Asturias., el equipo está a seis puntos de la Champions y junto con el Madrid y el Barcelona es el único que está en tres competiciones, el único, estamos a 48 horas de una final. ¿Tú piensas que voy a estar pendiente de esas chorradas? Yo estoy tranquilo con mi trabajo, contentísimo con mis futbolistas, el otro día no ganamos, pero estoy convencido que estos jugadores sufriendo , trabajando y jugando somos de los mejores equipos en todo menos en efectividad, aunque la mejoramos desde diciembre, yo puedo jugr mi primera final, el Valencia puede jugar 11 años después una final, en este momento no tengo dudas del equipo ni veo nubarrones, yo prefiero tener estabilidad y tranquilidad, que la tengo, y trabajar y ahora estar con nuestra plantilla y afición preparados para un gran partido, todo lo demás ocupa un lugar muy alejado de lo que es prioritario. Nuestra prioridad es el partido de Copa, ganarlo, estar en una final y celebrarlo con nuestra gente.



¿Cómo están Gayà y Kondogbia?

Kondogbia sufrió un Golpe en el tobillo, mañana veremos la evolución , pero esperamos que esté disponible. Jose creemos que estará disponible, el decidirá cómo.

¿Es más optimista con Garay?

Todos esperamos una evolución rápida y si puede estar antes parón fantástico y si no, después del parón.

¿Qué le preocupa más del Betis?

Es un equipo consistente, que está haciendo una buena temporada, tiene una filosofía de juego muy definida, posesiones de balón largas, tiene jugadores a un nivel muy alto como Canales o Lo Celso, jugadores con buen pie€ pero es el equipo en sí, juega bien al fútbol, ha ganado al Barça, al Madrid, al Milán y nos va a exigir muchísimo, pero nosotros estamos capacitados para ganar.

¿Qué mensaje lanza a la afición?

Vamos a poner todo de nuestra parte paras darles la satisfacción que se merece. Yo solo veo un problema que es que la ansiedad se apodere de nosotros y eso no deber ocurrir, porque como se vio contra el Getafe los partidos duran hasta el minuto 90. Aquella noche Sentíamos que si metíamos el segundo llegaría el tercero porque la afición nos llevó. Vivimos un partido difícil de olvidar y quiero vivir otro y está a 48 horas.

¿El Valencia tiene la obligación de pasar por jugar en casa y el 2-2?

Todos queríamos enfrentarnos al Betis, pero el Betis seguro que quería enfrentarse a nosotros. Ambos pensamos lo mismo, se puede pensar que 'ya esta logrado, ya estamos en la final', pero no podemos caer en ese error, tenemos la obligación de competir y dar todo por ganar y estar en la final, pero el fútbol es impredecible, en el fútbol a veces el resultado no es acorde con el juego y cuentan mucho los pequeños detalles. El fútbol en el minuto 91 nos dio una ligera ventaja, pero en ningún caso definitiva, sería un error pensar que está hecho, vamos a sufrir y trabajar para al final disfrutar, todo está en el aire y esperamos que esos 90 minutos decidan a nuestro favor.

¿Sería bueno enseñarle a los delanteros imágenes de los goles de Waldo para activarlos?

No que va, activados están, a veces por exceso, por defecto no, seguro. Hay una estadísitica que refleja que mejoramos cara a gol con respecto a diciembre, tenemos capacidad, llegamos y el equipo está bien, creo que estamos en nuestro mejor momento de la temporada a nivel de juego y lo que transmitimos y eso es lo que me hace estar seguro y confiado en nuestra capacidad. El gol va a volver a suceder, no estoy preocupado por ello, nuestros jugadores generan y cuando generas al final acaba entrenado.

¿Ves a Guedes preparado para jugar un partido de esta exigencia?

Está a buen nivel , no le veo exceso de ganas de participar y ser importante, todo exceso de ganas a un futbolista no es bueno, es un futbolista que fue importante, es un elemento importante del equipo, para la afición y tiene muchas ganas de jugar y rendir al máximo nivel y lo veo bien, hay que intentar que ese exceso de ganas no se convierta en ansiedad.

¿Va a decir los centrales que juegan?

No, porque hoy tengo tres, con dos no íbamos a desubicar a otro, tenemos dos centrales, veramos la evolución de Gabriel, y tomaremos una decisión.

¿Le da miedo que el equipo deje de buscarla vitoria si vale el resultado?

No, miedo no tengo ninguno, es mal compañero de viaje, siempre tenemos que buscar la portería rival, nuestra mentalidad siempre es tener el balón y buscar la portería contraria, la mejor forma de pasar en defender sin balón y buscar el gol con el balón siendo un equipo, no veo una diferencia a nivel de juego con otro partido, nuestra idea siempre es utilizar las armas para ganar, este año empatamos más que ganamos, pero hemos merecido convertirlo en victoria la mayoría de ellos.

¿Cómo está Jaume y qué le dices? Se le vio hablando el lunes.

Actuamos con naturalidad con todos los jugadores, no soy de hacer poses públicos, hablo con todos, a veces no hablamos ni de temas de fútbol, con Jaume no tengo nada especial actuo con normalidad que es el mayor síntoma de confianza que existe, ya sea yo con ellos o ellos conmigo.

¿Cree que es su partido más importante de su carrera?

Es bonito para mí, pero como entrenador no puedo considerar un partido más importante que otro que no sea el inmediato, porque lo que se siente se transmite. Es mi cuarta semifinal y me gustaría que a la quinta fuera la vencida, pero los verdaderos responsables van a ser los jugadores y ojalá se den una alegría para ellos, para la afición y para su cuerpo técnico.

¿Hay algún plan para parar a Canales?

Creo que allí lo paramos muy bien, no intervino mucho, hay que hacer que intervenga poco con ayudas y trabajo y conceder pocos espacios, está siendo un jugador decisivo y muy importante en el Betis.