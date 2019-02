No hay debate en la portería que valga para Marcelino García Toral. El técnico del Valencia confirma la presencia de Jaume Domènech bajo los palos en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Betis y, en caso de clasificación, también para la finalísima del sábado 25 de mayo en el estadio Benito Villamarín de Sevilla.

Salvo lesión o sanción, los dos partidos son para el 'Gat' por muy bien que esté Neto Murara en LaLiga y la Europa League. Así estaba establecido desde principio de temporada por el cuerpo técnico y así lo ratificó Marcelino de forma pública. «Jaume jugará toda la Copa». El de Almenara sería el portero del Valencia CF en una hipotética final. Son Jaume y diez más en Copa.

Marcelino aprovechó su última comparecencia pública antes de la semifinal para confirmar la titularidad de Jaume y reforzarlo como venía haciendo desde hace días. El cuerpo técnico pactó en verano que la Copa del Rey sería para Jaume y tiene plena confianza en su rendimiento. «Dije que Jaume iba a jugar el 7 de febrero y digo lo mismo el 25 de febrero. Si digo que Jaume va a jugar es porque va a jugar y lo mantengo. Si no dirías que estoy contando milongas, si no fuera así el 7 de febrero no lo hubiera dicho, Jaume va a jugar toda la Copa porque así estaba establecido desde el inicio, se lo he dicho al jugador y no falto mi palabra, es un jugador extraordinario, un capitán ejemplar y un portero en el que tenemos toda la confianza».

Marcelino resta importancia a una charla que mantuvo con Jaume el lunes. «Hablo con él como puedo hablar con Neto o con el resto de futbolistas. Actuamos con naturalidad con todos los jugadores, no soy de hacer poses públicos, hablo con todos, a veces no hablamos ni de temas de fútbol. Con Jaume no tengo nada especial, actúo con normalidad que es el mayor síntoma de confianza que existe, ya sea yo con ellos o ellos conmigo», dice

Marcelino ya rompió una lanza a favor de Jaume la semana pasada al ser preguntado por su titularidad en la Copa. «Jaume va a jugar. Hay plena confianza en él y él en sí mismo. Las situaciones dentro están habladas, dialogadas, consensuadas. Cada uno sabe lo que pensamos, y uno del otro», explica el técnico. Nada ha cambiado después de que el entrenador se haya decantado por Neto en los tres últimos partidos de Liga y Europa League -Espanyol, Celtic y Leganés- a pesar de su fractura en la falange distal 2 en el dedo índice de la mano derecha. El brasileño ha competido con dolor y una férula bajo el guante derecho cuando la lógica hacía pensar que Jaume podría haber tenido alguna oportunidad como rodaje para la semifinal. No fue así ninguno de los tres días. El de Almenara llega al partido sin competir durante tres semanas. La última vez que lo hizo fue el 7 de febrero en la ida del Villamarín.

El 'Gat' afronta esta cita, una de los más importantes de su carrera deportiva, con nueve partidos a sus espaldas esta temporada: siete en Copa, uno en Champions contra el United con la fase de grupos ya perdida y uno, curiosamente, contra el Betis en LaLiga, que por cierto acabó con portería a cero. Si 'Jau' lo repite el Valencia CF estará en la final de Copa once años después.