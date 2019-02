Y tan ´Picci´

Cristiano Piccini marcó la nota positiva en Butarque. El italiano fue protagonista principal en uno de los highlights del partido: maniobra cerca de la línea de fondo, arrancada e incursión entre dos adversarios para irrumpir en el área y generar una ocasión de gol. Fue a medias con Rodrigo. El delantero, próximo al punto de penalti, dejó correr el balón para ganar ángulo, giró rápido y disparó... al palo. Pudo ser el 0-2.

Piccini desmontó a Óscar Rodríguez y Kravets en uno de los momentos imperdibles de la matinal del domingo. El lateral derecho fue mucho más que eso; estuvo firme en defensa, concedió poco margen a los rivales. Piccini tomó la banda derecha y ofreció una salida constante con sus carreras. Los números son rotundos, con 76 intervenciones fue el futbolista que más veces entró en acción. Cristiano está cada vez más seguro, ha ganado en confianza y empieza a liberar las cualidades que impulsaron su fichaje. Está empezando a soltarse. Ante el Leganés completó nueve regates en 11 intentos. Eso es una bomba, en el uno contra uno o en el uno contra dos. Por volumen en dribbling, los únicos que se le acercan esta jornada son Muniain, Lemar, Rochina y Vinícius Júnior (todos cuatro).

Más combate y menos debate. Más agresivo y menos encorsetado. Después de tanto sufrimiento, Piccini ha empezado a encontrarse, en el sentido más profundo. El italiano aterrizó lanzado en pretemporada, con el plus en empuje de un concurso sobresaliente en el Sporting con Jorge Jesus. Los prejuicios, la operación (con el hypeado Hans Hateboer de por medio y los ocho millones de euros invertidos en su fichaje), la huella tibia de su paso por el Betis y la crisis del equipo no jugaron a su favor. Los errores consecutivos ante Atlético de Madrid y RCD Espanyol le convirtieron carne de cañón de la crítica canalla. Sin amortiguador y recién llegado, descarriló en pleno proceso de adaptación. Piccini ha sufrido (mucho), tanto que se vio obligado a desconectar de las redes sociales. Recomponerse no era fácil en contexto hostil y lo ha logrado. El lateral derecho se ha ganado el reconocimiento del valencianista paso a paso, desde el bullicio al aplauso.

Su gol ante el Huesca (zurdazo desde la frontal, minuto 94) queda como símbolo y prueba de vida. Piccini ha superado golpes y lesiones hasta terminar como MVP del Leganés-Valencia, adelantando a Gayà, que estuvo tremendo hasta que se retiró grogui. Números, rendimiento y sensaciones, todo va de la mano. La tendencia al alza se siente en 2019. Piccini es cada vez más Piccini, no es Jocelyn Angloma, pero sus virtudes han empezando a arrollar a sus defectos. Este jueves se reencontrará con el Betis, allí jugó tres temporadas. Pasado, mejor presente y una final de Copa en futuro.

Directo al mejor XI estadístico



El Valencia CF puede sobrepasarte: club grande, presión grande, camiseta con peso enorme, exigencia enorme. Cristiano Piccini (26 años) lo ha experimentado en sus propias carnes y ha competido en equipos con una dimensión significativa, llegó del Sporting de Portugal, también ha jugado en el Betis y se crió en la Fiorentina. Superado el aprieto, Piccini ha tomado cuerpo. Ante el Leganés conquistó su primer MVP como valencianista, fue el mejor del partido y eso le ha permitido entrar en el mejor once estadístico de la jornada 25 en LaLiga. Rendimiento reconocido.

Perfil Premier, nivel Azzurra

Piccini impresiona por poder físico y por estructura, condiciones que ha empezado a explotar en los últimos partidos. El Valencia no ha visto al mejor Piccini todavía. Tras el empate en Butarque, el italiano hizo un análisis claro y sus declaraciones describen a un tipo con las ideas claras; autocrítico, sereno. El club invirtió ocho millones de euros en su fichaje y su valor de mercado –según el algoritmo de CIES Football Observatory– supera los 13 millones de euros. Sus (buenos) partidos ante el Manchester United en Champions no pasaron desapercibidos en la Premier League. En octubre se estrenó con la selección italiana y ahora está para volver. Mancini decide, en marzo hay lista.