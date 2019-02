Alineaciones del Valencia CF-Betis

Llegó el momento, llegó el día D y la hora H, llegó el la hora Guedes. El centroafricano y el portugués son dos de los iconos del Valencia CF, los dos refuerzos estrella de la temporada, dos de las figuras imprescindibles para encontrar la mejor versión del equipo. Guedes está tomando cuerpo tras la lesión y Kondo llega golpeado, así que el luso será titular, pero el galo suplente. Los dos están dispuestos a asumir esa responsabilidad.

Nadie se lo quiere perder. Marcelino ha citado a los 21 futbolistas disponibles (sólo falta Garay), todos van a sumar y todos tienen un papel por interpretar esta noche, jueguen o no. El once guarda alguna incógnita, pero los movimientos de Marcelino en Butarque anticiparon la trascendia de la semifinal vuelta. Los cuatro dispararon al equipo que barrió en la primera vuelta 2017/18, los cuatro destacaron entre los mejores de esa fase arrolladora. Las áreas siempre son definitivas, pero el centro del campo está en el centro del juego. Delante estarán Canales, Guardado, Carvalho, Lo Celso o Joaquín. Sin Garay, la medular valencianista tiene un papel fundamental en el primer pase. Por delante, como pieza de engarce es igual de imprescindible Rodrigo Moreno. Lo importante es tenerlo claro: defender cuando haya que defender y atacar con determinación.

Los hombres de banquillo –los tres cambios– tienen que ser bestias gigantes. Gameiro lo demostró ejecutando al Betis en el Villamarín. El Valencia CF tiene que confirmar quién es el mejor y quién merece pelear por el título. El hambre se tiene que notar en cada balón y en cada acción. El Valencia juega en Mestalla, con una ligera ventaja. Confianza, pero no confiados. Si defiende bien, arriba la va a tener. Hay que ser contundentes. Es la noche para vivirlo juntos, para sentirlo juntos, para sufrir juntos también y para disfrutarlo juntos, afición y jugadores. Saborear cada momento, incluida la tensión. El Betis no tiene nada que ver con el Barça de la temporada pasada, la experiencia cuenta.

Las sensaciones no son nuevas y el equipo ha demostrado que cuando despliega toda su energía es muy bueno. Ahí queda la gran noche copera ante el Getafe. Es el partido para ser un equipo y demostrarlo, para ser generoso con el compañero. Es la noche para darlo todo y no guardarse nada. Cuesta mucho llegar hasta aquí para dejar escapar la oportunidad. La consigna es clara: cuando estoy al límite, doy un poquito más; si fallo la primera, lo vuelto a intentar, la quiero y no me escondo. Esos lazos van a marcar la diferencia en electricidad. Marcelino lo dejó claro en la previa, defender bien, el control físico y emocional, es básico. Seguridad atrás. Cabeza y corazón... No importa el orden.



Alineaciones:

Valencia CF: Jaume Doménech, Piccini, Gabriel Paulista, Roncaglia, Gayà, Wass, Parejo, Coquelin, Guedes, Rodrigo y Gameiro.

Real Betis: Joel Robles; Mandi, Bartra, Sidnei, Francis, Guardado, Joaquín, William Carvalho, Lo Celso, Canales y

Jesé