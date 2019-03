Gayà le dejó las cosas claras a Quique Setién

Lo que va de temporada ha servido para que de manera definitiva José Luis Gayà se convierta en uno de los referentes del Valencia CF y sobre todo, en uno de los líderes del equipo. El canterano de Pedreguer 'se ha hecho mayor' y ejerce de capitán en los momentos más complicados. Paralelo a su excelente momento deportivo, está siendo sin duda uno de los mejores del Valencia CF en lo que va de campeonato, va un despliegue de personalidad sobre el terreno de juego que ha llegado a la afición.

Y en un partido tan importante como el de la vuelta de las semifinales de Copa del Rey ante el Betis no podía ser menos. En los minutos finales del encuentro, con los nervios a flor de piel y mucha tensión, Gayà se encaró con Quique Setién, entrenador del Betis. Finalizado el choque, el jugador valenciano explicó los motivos de este encontronazo en el programa El Larguero de la Cadena Ser:

"El año pasado Eder Sarabia —segundo de SetIén— no paraba de increparme. Y hoy —por ayer— también me decía cosas. Solo busca desestabilizarme. Su trabajo no es el de meterse con ningún jugador, ni el mío tampoco; pero si hace eso, tengo que responderle. Me he dirigido a Setién para preguntarle cómo permitía que su segundo entrenador dijera las cosas que estaba diciendo".