Los planes del Valencia CF para el reparto de las entradas de la final de la Copa

La gran pregunta que se hacen los aficionados valencianistas después de que el Valencia CF lograra la clasificación para la final de Copa del Rey del próximo 25 mayo es cuántas entradas tiene el club de Mestalla y qué hay que hacer para conseguir una. O mejor dicho, cómo las va a repartir el Valencia CF.

A falta de que el club se reúna en los primeros días de la semana que viene, tome una decisión y la comunique de manera oficial a todos los aficionados, lo cierto es que ya se pueden avanzar algunas ideas o reflexiones de cuáles son las intenciones que tienen los dirigentes valencianistas. De entrada, conviene dejar claro que de las 23.200 entradas que la Federación pone a disposición de Valencia CF y FC Barcelona, no todas estarán destinadas para los aficionados ya que los clubes, todos en general y también el Valencia CF en particular, tienen que atender compromisos difícilmente ineludibles como son los patrocinadores, los futbolistas y empleados y las instituciones. Cuando un club firma un patrocinio una de las cláusulas del contrato es que en caso de jugar una final, el patrocinador –que poner dinero en el club- tiene derecho a un número de entradas determinado. En el caso del conjunto de Mestalla, entre esos compromisos cuenta la Agrupación de Peñas, que tiene firmado un convenio con el Valencia CF por el cual tiene derecho a un 15% de las entradas. Eso sí, esas entradas la Agrupación las va a distribuir entre los peñistas y aficionados en general, si bien, la mitad de las entradas que tenga la Agrupación han de ser para peñistas y abonados, la otra mitad, pueden destinarse a peñistas que no sean abonados. Por otra parte, está por ver si la Agrupación tendrá un 15% del bruto que tenga el Valencia CF o del que queda después de que el Valencia CF descuente sus compromisos particulares con patrocinadores y demás.

A partir de ahí, en un cálculo aproximativo, el Valencia CF tendrá entre 15.000 y 18.000 entradas para los aficionados, y entonces tendrá que decidir el método de reparto. De entrada, el club tiene la intención de ser fiel al espíritu que está guiando la política de venta de pases y entradas de los últimos años, y que está basada en un concepto claro: la fidelidad. Por ejemplo, los abonados que esta temporada vayan a todos los partidos que el equipo juegue en Mestalla tendrán un descuento para la temporada que viene.

Por ello, el Valencia va a valorar el sistema de reparto en virtud de unos criterios objetivos como pueden ser la fidelidad esta temporada o la antigüedad en el carnet de abonado. En cuanto a la fidelidad hay que tener en cuenta que se ha de valorar o ponderar qué fidelidad cuenta, si la de los partidos de Liga, la de los partidos de Copa, las dos o una combinación de ambas. En estos casos, hay que tener en cuenta que es imposible que llueva a gusto de todos, y por poner un ejemplo, ¿quién tiene preferencia, un socio que tiene el pase 40 años pero este temporada ha fallado, por ejemplo, a dos partidos de Copa y cinco de Liga, o un socio que tiene dos años el pase y esta temporada no ha fallado a ningún partido? Desde luego la decisión es complicada y de difícil solución matemática, pero fuentes del club aseguran que se va a tratar de ser objetivo hasta el punto que no se descarta que se haga un sorteo. Sea como sea, la semana que viene el Valencia lo anunciará de manera oficial.

En este sentido, conviene recordar que dado que el FC Barcelona ha jugado muchas finales de Copa del Rey en los últimos años, de hecho esta es la sexta que juega de manera consecutiva y puede lograr el quinto campeonato de Copa consecutivo se derrota al Valencia CF, y teniendo en cuenta que las prioridades del club azulgrana son la Liga y la Liga de Campeones, en las últimas ediciones de la final de la Copa los aficionados del Barça no han agotado todas las entradas que tenían a su disposición. Eso sí, está por ver si una vez devueltas a la Federación, el Valencia CF podría disponer de esas entradas.