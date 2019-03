¡ZASCA!: Cañizares deja en ridículo a Edu Aguirre por burlarse de la afición del Valencia CF

El Valencia CF logró este jueves ganar al Betis en Mestalla y meterse en la final de la Copa del Rey que disputará ante el FC Barcelona, pero desde algunos sectores del periodismo en España esto no parece haber sentado bien.



Es el caso del periodista Edu Aguirre, de El Chiringuito de Pedrerol, que al finalizar el encuentro se burló de la celebración que protagonizaron los futbolistas y la afición del Valencia CF con este comentario: "Quizá el Valencia CF ha ganado la Champions y no me he enterado. Enhorabuena por vuestra final de Copa".





