Marcelino insiste: "La prioridad es La Liga"

Marcelino centra la atención de cara al partido ante el Athletic en recuperar a los jugadores física y mentalmente tras la noche del jueves, en la que el equipo se metió en la final de la Copa del Rey, en controlar la euforia y hacer los cambios oportunos para lograr el mejor rendimiento posible. Estas son sus respuestas en la previa de un nuevo compromiso en Mestalla, ahora en LaLiga, la competición que, insiste de nuevo, es prioritaria:

¿Cómo está el equipo después de las celebraciones?

Está todo muy bien, después de ganar y meternos en la final no podíamos estar mejor, seguro que no. Han pasado 48 horas, la noche que tuvimos la suerte de vivir no se va a olvidar, perdurará durante toda nuestra vida, pero en menos de 24 horas tenemos un partido y con el apoyo de la afición queremos ganarlo. No será fácil centrar atención, siempre que hay euforia puede que la mente se disperse y se divida, pero hay que concentrarse y pensar en el partido contra el Athletic.

¿Cómo se controla la euforia?

Hay que focalizar ha euforia en un rendimiento mañana, es más fácil si somos inteligentes y sabemos centrarnos en lo próximo que es lo que nos interesa, la Copa ya pasó, estamos muy felices pero hay que pensar en el próximo, aunque siempre es más beneficioso jugar desde la euforia y las victorias que desde las dudas y las derrotas. El Athletic es un equipo bueno, muy competitivo, ha cambiado su dinámica, antes empataba mucho y ahora ha convertido esos empates en victorias, somos los equipos que más empatamos, jugamos en nuestro campo y queremos ganar, vamos a hacer todo para ganar y refrendar nuestros datos de efectividad de Europa League y la Copa del Rey en la Liga, el equipo es competitivo, comprometido€ y es difícil de explicar que no hayamos sumado más puntos en los últimos partidos.

¿Se prevén cambios?

Haremos cambios, hubo un desgaste físico y mental importante, pero viene acumulado de semanas atrás, desde vacaciones vamos jugando sin parar y aún nos quedan dos semanas, por eso hay que dosificar todos los esfuerzos, vamos a hacer cambios con la intención de que el equipo no se debilite.

¿Ha dejado de ser prioritaria la Liga?

Siempre hemos manifestado que lo prioritario es la Liga, la Copa no existe hasta el 25 de mayo y la Europa League es una competición muy atractiva, sabemos lo que significa ganar al Athletic y muy cerca de las plaza europeas y de la Champions.

¿Por qué el equipo no rinde igual en la Liga que en el resto de competiciones? ¿Espera un partido igualado?

No tengo una explicación lógica, no la tengo yo ni nadie, puede ser que esas ganas de meternos arriba en los puestos altos nos precipite y no tengamos la pausa para tomar decisiones mejores y no seamos precisos. Es previsible que el partido sea igualado, los dos equipos encajamos pocos goles y muchos partidos igualados. Llevamos cuatro partidos en casa sin encajar goles y buscaremos repetir en seguridad defensiva y mejorar la eficacia en ataque.

¿El equipo ha dejado pasar un tren en la lucha por el cuarto puesto?

Viendo competir al equipo me niego a decir ni pensar que hemos dejado pasar una oportunidad. Fuimos muy superiores a los rivales para convertir esos empates en victorias, así lo dicen el números de ocasiones y el juego, pero no ha entrado... y en ningún caso puede decir que hemos dejado pasar un oportunidad. No hemos aprovechado una buena oportunidad. pero LaLiga sigue, los resultados son muy apretados, vemos sorpresas hasta con los equipos grandes y eso hace que esta liga sea diferente a todas por lo apretada y ajustada que es. El equipo está en buena dinámica, esta sólido, es muy difícil ganarle y por lo tanto estoy seguro que vamos a ser capaces de mejorar aún más la efectividad cara a la puerta rival.

¿Rodrigo va a tener descanso?

Permitidme que no haga valoraciones, hoy es el día clave, valoraremos después del entrenamiento qué 18 vamos convocados y en función de eso pensaremos qué jugadores poner, hay que pensar en los que vengan de lesiones, el desgaste del anterior partido, el siguiente... Haremos un análisis conjunto teniendo en cuenta que lo inmediato es lo más importante.

¿Qué papel tiene el Gayà en el campo y el vestuario? Después de su exhibición del jueves...

Lo demuestra en el campo, para mí lo importante es el juego del equipo, y a nivel individual del juego de José fue extraordinario. Lo que puede suceder luego en el campo ahí queda. Podemos decir que en esa eliminatoria fuimos superior en el cómputo general y nos hemos colocado en una final. El rendimiento de todos fue extraordinario.