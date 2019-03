"Demostramos que somos de los mejores equipos"

Marcelino García Toral se mostró satisfecho por el encuentro disputado por el Valencia frente al Athletic en Mestalla, pero prefiere no pensar por el momento en las posibilidades de acceder a Champions. Estas fueron sus palabras tras el choque:

El equipo ha dado un paso adelante.

El equipo no ha hecho nada diferente a otros partidos que se han empatado, hoy hemos tenido efectividad, hemos metido dos golazos en la ejecución y en las jugadas y eso confirma que estamos muy bien, pero que el día de la Real Sociedad y el Espanyol hicimos los mismos méritos. Necesitábamos ganar, nos coincidieron demasiados empates en Liga, pero estamos muy satisfechos de aprovechar la inercia de la Copa y sumar tres puntos contra un equipo que venía en una dinàmica buena y que hemos superado con claridad.

El equipo mató el partido al final.

Siempre que tienes una ventaja mínima te pueden empatar, nos faltó un poco de precisión para marcar el segundo y alguna pérdida evitable, el rival acumuló mucha gente arriba y los dejaba arriba y eso genera incetidumbre, pero el equipo defendió bien, no concedió casi nada y eso nos da seguridad para sumar de tres en tres. Luego sucedió que metimos el segundo en otra gran jugada.

El nivel de Roncaglia.

Roncaglia se ha adaptado muy rápido, juega de central derecho, izquierdo, pudimos estar más cerca de la línea de centrocampistas, dejamos algunas distancias corregibles, pero estamos muy satisfechos de su rendimiento. Cuando un equipo no encaja es porque hay un trabajo colectivo y grupal muy importante.

¿Cómo ve a Carlos Soler? Lleva dos partidos suplente...

Antes jugó dos partidos de titular, tenemos que intentar dosificar los esfueros y Carlos Soler es un jugador muy importante, todos los jóvenes pueden tener altibajos, no jugó dos partidos, pero jugará. Wass también jugó bien en Barcelona y luego estuvo dos sin jugar, vamos dosificando esfuerzos. Estamos muy bien física, futbolística y mentalmente.

¿Está el equipo en el mejor momento?

El equipo tuvo dinámicas muy buenas y cuando parecía que íbamos a meternos en la buena... venían malos resultados, el equipo no estaba mal, pero no encontrábamos la efectividad. Ahora se suman vitorias, llegas a la final de Copa, eliminas al Celtic... se van repitiendo resultados que en otra época del año no se repetían. Hoy dimos un puntito más hacia arriba en nuestra efectividad.

Partidazo de Kondogbia.

Es un jugador muy importante. Tuvo una lesión, y esperemos que ahora y hasta el final de la competición sea el jugador que todos sabemos que puede ser.

¿Qué lectura hace de que los rivales sean el Getafe o el Alavés?

La Liga este año es muy complicada y muy difícil ganar cada partido incluso para los grandes. Hay pocas goleadas, todo está muy ajustado. Incluso los tres grandes ganan con dificultad. Y creo que va a continuar así hasta el final. Todo está muy justo y los pequeños detalles deciden. Para nosotros es bueno porque con equipos en números habituales estaríamos a diez puntos. Ganando dos o tres partidos todo cambia. Ahora hay que pensar en la Europa League y luego ir a Girona donde ganar va a ser muy difícil. No hay que hacer cábalas, hasta que queden cuatro partidos no veremos por qué luchar, ahora hay que pensar en el Krasnodar y luego en el Girona.

El apoyo de Mestalla

El apoyo de la gente será determinante porque vamos a pasar momentos de dificultad en todos los partidos, llevamos 42 partidos en marzo y necesitamos que la gente nos apoye cuando nos entren las dudas. Todos queremos ganar, me siento ogulloso, somos de los mejores equipos, a veces no lo refrendamos, pero hoy lo hemos demostrado.