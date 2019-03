«La Copa del Rey no existe hasta el 25 de mayo». Es el mensaje que ha mandado Marcelino García Toral al vestuario para afrontar el último tercio de la competición en la Liga. El técnico ha mentalizado a sus jugadores para que aparquen la euforia de la mágica noche del jueves en Copa y concentren toda su atención en el objetivo Champions. El asturiano cree que el equipo no ha dejado pasar el tren del cuarto puesto por culpa de los tres últimos empates contra la Real Sociedad (0-0), el Espanyol (0-0) y el Leganés (1-1), recuerda que la clasificación está más apretada que nunca y está convencido de que hay tiempo para todo. «Viendo competir al equipo me niego a decir ni pensar que hemos dejado pasar una oportunidad". Hay tiempo para escalar en la clasificación, pero hay también necesidad de cambios en el juego y en los resultados. Será obligado mejorar. Marcelino sabe que cualquier opción de acabar cuartos en la tabla pasa por transformar los empates en victorias y trasladar la eficacia ofensiva de la Copa y la Europa League a la Liga. No es la final de Sevilla contra el Barça, es la final de la Liga.

Esta vez solo vale ganar. El Valencia necesita romper la racha de cuatro empates consecutivos -más el 2-2 del Camp Nou- y dejar atrás a uno de los rivales directos ahora mismo en la clasificación como es el Athletic de Bilbao. Los dos equipos se cruzan con los mismos puntos: 33. Los de Marcelino están obligados a acabar la jornada con 36. Los rivales lo exigen. El Sevilla cayó derrotado (2-1) en Huesca y continúa en caída libre. Ganando el Valencia esta noche se pone solo a un punto de los de Machín. El problema es que hay muchos equipos más invitados a la fiesta. El Alavés alcanzó este sábado provisionalmente la cuarta plaza con su victoria (1-2) ante el Villarreal, suma 40 puntos y aventaja ya peligrosamente en 7 al Valencia. Lo mismo pasa con un Getafe que está a 6 puntos y visita a otro rival directo como el Real Betis. El Valencia tiene que sacar tajada de este enfrentamiento fratricida del Benito Villamarín. Y todo sin olvidar a una Real Sociedad que va por delante de la tabla y hoy recibe al Atlético.

Marcelino no quiere excesos de euforia. «No será fácil centrar la atención, siempre que hay euforia puede que la mente se disperse y se divida, pero hay que concentrarse y pensar en el partido contra el Athletic. Hay que focalizar la euforia en un rendimiento mañana, es más fácil si somos inteligentes y sabemos centrarnos en lo próximo que es lo que nos interesa, la Copa ya pasó, estamos muy felices pero hay que pensar en el próximo, aunque siempre es más beneficioso jugar desde la euforia y las victorias que desde las dudas y las derrotas», dijo.

El técnico espera que el equipo traslade la efectividad ofensiva de la Copa y de Europa a la competición liguera. «Viendo competir al equipo me niego a decir ni pensar que hemos dejado pasar una oportunidad. Fuimos muy superiores a los rivales para convertir esos empates en victorias, así lo dicen el números de ocasiones y el juego, pero no ha entrado... y en ningún caso puede decir que hemos dejado pasar un oportunidad. No hemos aprovechado una buena oportunidad, pero la Liga sigue, los resultados son muy apretados, vemos sorpresas hasta con los equipos grandes y eso hace que esta liga sea diferente a todas por lo apretada y ajustada que es. El equipo está en buena dinámica, esta sólido, es muy difícil ganarle y por lo tanto estoy seguro que vamos a ser capaces de mejorar aún más la efectividad cara a la puerta rival», afirmó. Es la final de la Liga.

