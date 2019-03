Once finales para salvar al Mestalla

Zarpazo del Hércules a la Liga. Los de Lluís Planagumà remontaron el partido ante el Valencia Mestalla con una gran segunda parte del equipo gracias a los goles de Pablo Íñiguez y Carlos Martínez. La derrota en el estreno de Chema Sanz agrava la situación de unos valencianistas que no levantan cabeza. Las alineaciones traerían dos noticias muy destacadas. Benja entraba en el once titular tras el gol de la pasada jornada y Jordi Escobar hacía lo propio en el cuadro blanquinegro ante las bajas de última hora de Sekou Gassama y Lolo Pla.

A pesar de la mayor posesión herculana, lo cierto es que el primer acto valencianista iba a ser bastante bueno. Los de Chema Sanz se adelantaban en el marcador con un gran gol del juvenil Jordi Escobar por la escuadra tras una muy buena jugada de Centelles por el sector izquierdo. El choque empezaba realmente bien para el filial valencianista pero acabaría torciéndose.

Tras el tanto, el Mestalla cerró filas, practicó una presión intermedia y buscó cerrar espacios tratando de no sufrir. El equipo de Planagumà trataba de llevar el balón al área rival, pero se veía obligado a probar en demasía con el tiro exterior. Con un Hércules volcado ante un rival bien pertrechado, y que pedía un penalti sobre Sebas Moyano, se llegaba al final de la primera mitad. La segunda sería otra historia. El equipo blanquiazul, consciente de su necesidad, puso una marcha más en el partido y buscó el tanto con todavía más ahínco. Sus ocasiones, no obstante, se encontraban siempre con un inspirado Cristian Rivero, que mantenía a los blanquinegros vivos. En el 50' le hacía una especialmente buena a Chechu Flores. El gol local, no obstante, llegaría 10 minutos después de la reanudación por mediación del central Pablo Íñiguez a balón parado, el gran talón de Aquiles de los valencianistas. El tanto no solamente no redujo la insistencia del conjunto local, sino que la intensificó. Cristian Rivero se volvía a vestir de héroe cerca del 70 para aguantar el chaparrón.

El Mestalla, que estaba practicando un fútbol más directo con dos delanteros puros, trataba de salir al contragolpe por mediación de Sito o Jordi Escobar, pero los alicantinos abortaban cualquier atisbo de peligro. El gol era cuestión de tiempo e iba a llegar casi a diez minutos del final. Carlos Martínez encontró en el punto de penalti la única manera de derribar el muro del portero natural de Gandía. Con algún acercamiento tímido y disparos que no veían portería por parte del Valencia Mestalla, el árbitro decretaría el fin de la contienda para júbilo del respetable del Rico Pérez y para desgracia de unos valencianistas que mirarán hoy con mucha atención a sus rivales directos y que necesitan un cambio radical de dinámica en las once jornadas restantes si quieren salvar la categoría.

Ficha técnica

Hércules CF Falcón, Nieto, Samuel Llorca, Pablo Íñiguez, Nani; Diego Benito (Candela, 90'), Fran Miranda, Chechu, Alfaro (Pol Roigé, 81'); Juli (Carlos Martínez, 66'), Benja.

VCF Mestalla Cristian; Pascu, Fernando Román, Guillamón, Centelles; Moyano, Corredera, Miki, Sito (Adrià Guerrero, 71'), Jordi Escobar (Pablo Jiménez, 79') Fran Navarro.

Goles: 0-1 Escobar, m. 11; 1-1 Íñiguez, m. 56. 2-1 Carlos Martínez (p), m. 78.

Árbitro: Martínez Montalbán. Amonestó con tarjeta amarilla a Miranda, Pol Roigé, Juanjo Nieto, Carlos Martínez; Miki, Fernando Román y Guillamón. Rico Pérez (Alicante).