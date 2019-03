Las rotaciones de Marcelino ante el Athletic

Marcelino García Toral prepara cambios en el once titular para enfrentarse esta noche al Athletic de Bilbao. El técnico del Valencia tendrá que introducir novedades en el equipo con respecto a la alineación del pasado jueves que consiguió el pase a la final de la Copa del Rey del próximo 25 de mayo en el Benito Villamarín. Es imposible repetir equipo. La idea es dar entrada a futbolistas frescos que no participaron de inicio contra el Real Betis y que están llamados a revitalizar el equipo. Las semifinales produjeron un «desgaste físico y mental» y la única forma de que el equipo no se debilite es hacer rotaciones.

El técnico ha anunciado «cambios» en la alineación por la exigencia del partido del jueves pero también por el calendario acumulado que el Valencia arrastra desde las vacaciones de Navidad. El propio Marcelino recordó la cifra: 16 partidos en dos meses que obligan a «dosificar esfuerzos». «Haremos cambios, porque hubo un desgaste físico y mental importante, pero que viene acumulado de semanas atrás, me parece que jugamos entre enero y febrero 16 partidos de competición, desde que vinimos vacaciones vamos jugando sin parar, tres partidos por semana y aún nos quedan dos semanas jugando tres partidos, por eso hay que dosificar todos los esfuerzos, vamos a hacer algunos cambios con la intención de que el equipo no se debilite lo más mínimo, todo lo contrario».

Dos de los futbolistas que se cayeron del once titular en la Copa y que esta noche están llamados a ser importantes son Geoffrey Kondogbia y Carlos Soler. Los dos apuntan a titulares hoy contra los leones. El francés arrastraba unas pequeñas molestias en el tobillo que decantaron la balanza por Francis Coquelin. No participó ningún minuto y hoy está previsto que acompañe a Dani Parejo en el doble pivote. También volverá al once Soler. Carlos se cayó de otro partido importante -ya pasó en el Juventus Stadium o el Old Trafford en Champions- y regresa a la banda derecha. Ante el Betis solo jugó 15 minutos.

Otro de los cambios previstos está en la banda izquierda. Gonçalo Guedes jugó los 90 minutos contra el Betis y comenzará en el banquillo. Su puesto será cubierto por un Denis Cheryshev que atraviesa el mejor momento de su etapa como valencianista. Santi Mina en la delantera o Mouctar Diakhaby en la defensa podría tener también su oportunidad, aunque Marcelino no decidirá hasta última hora. «En función de cómo recuperemos pensaremos qué jugadores poner. Hay que pensar en los que vengan de lesiones, en el desgaste del anterior partido hace 48 horas el siguiente... Haremos un análisis conjunto teniendo en cuenta que lo inmediato es lo más importante y para nosotros lo más importante e ganar al Athletic de Bilbao», afirmó.



Gayà no tendrá descanso

Quien no tendrá descanso en el once titular es José Luis Gayà. El lateral izquierdo del Valencia volverá a ser titular a pesar de la fractura en el tabique nasal que sufrió en el estadio de Butarque el pasado fin de semana. La predisposición del jugar siempre jugar en la Copa... y en la Liga. El de Pedreguer volverá a jugar sin la máscara. El jueves no la lució porque pensó que si la llevaba, le iba a recordar cada segundo en el campo que tenía rota la nariz y eso podía influirle negativamente a la hora de ir al choque. Marcelino elogió el partido de Gayà ante el Betis calificándolo como «extraordinario».



Neto vuelve bajo palos

Neto Murara volverá a la portería del Valencia CF esta noche. El brasileño recupera la titularidad bajo palos después de la gran actuación de Jaume Domènech el pasado jueves en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en Mestalla. Neto, que se quedó fuera de la lista de la selección brasileña esta semana, volverá a escena con la famosa férula en el dedo índice de la mano derecha que le acompaña desde hace tres semanas.