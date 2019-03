Gayà, "a muerte a por todas las competiciones"

Cree que el Valencia CF está en el mejor momento de la temporada y debe aprovecharlo para seguir ganando

José Luis Gayà ha sido protagonista en la previa del partido frente al Krasnodar, ida de los octavos e final de la Europa League que el equipo afronta, según explica el valenciano, "en el mejor momento" después de un inicio de temporada que no fue bueno. Estas son sus palabras antes de enfrentarse en Mestalla al conjunto ruso:

¿Qué te parece el rival?

Va segundo en su liga, eliminó al Bayer Leverkusen y es un rival difícil que no va a ser nada fácil, hay que dejar la portería a cero, sería un gran paso.

¿Ha dado este año Gayà un paso adelante como capitán?

Llevo bastantes años aquí, soy capitán, estoy entre los cuatro capitanes, y soy yo mismo siempre intentando tener mucha naturalidad y mucho trabajo.

¿Cómo está físicamente?

A nivel físico me encuentro muy bien, hacer una buena pretemporada ha sido clave para sufrir mucho menos con las lesiones, espero seguir así.

El equipo sigue vivo en tres competiciones, ¿qué le parece?

El principio de temporada no ha sido muy bueno, pero estamos en el mejor momento, llevamos once partidos sin perder con una seguridad defensiva buena y eso no es casualidad, es fruto del trabajo. Todo ha cambiado gracias al trabajo y este equipo nunca ha dejado de creer.

¿Cuesta olvidarse de la Copa?

Ahora lo que tenemos que hacer es olvidarnos de la Copa, todos estamos muy ilusionados después de once años, pero hay que centrarse en la próximo que es la Europa League, hay que intentar sacar un buen resultado y luego centrarnos en LaLiga que es la competición más importante porque es la que te da derecho a jugar la Champions la próxima temporada, hay que ir a muerte a por todas las competiciones.