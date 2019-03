Marcelino pone al Ajax de Amsterdam como ejemplo

Marcelino García analiza el partido de octavos de final de la Europa League frente al Krasnodar, al que considera un buen equipo, peligroso, ante el que no hay que hacer concesiones. ¿Un resultado? Cree que no encajar gol en este partido de ida sería importante pero no decisivo, poniendo como ejemplo lo ocurrido en el Santiago Bernabéu en la eliminatoria de la Champions League entre Real Madrid y Ajax de Amsterdam. Esta es la rueda de prensa completa:



¿Cómo cree que le ha afectado el parón de invierno al Krasnodar?

Es difícil, no tengo un seguimiento detallado del equipo, pero nuestra información es de los partidos recientes. Ha jugado en liga contra el Spartak y ha eliminado al Leverkusen, seguro que su partido de más dificultad después del parón ya pasó y seguro que va adquiriendo su mejor nivel.

¿Es el momento más importante de la temporada? En Europa y en LaLiga...

Siempre hemos intentado en dosificar la plantilla pensando en nueve meses y consideramos cada partido como el más importante, pasamos muchas dificultades más en los resultados que lo que demostraba el equipo en el campo, y ahora vamos a seguir pensando en el partido inmediato. Siempre queremos ganar y ahora nos toca intentar ganar al Krasnodar, que es un equipo dinámico, poderoso, rápido, intenso y con jugadores con buen pie. Nosotros queremos seguir en la Europa League y después de este partido pensaremos en el Girona. El equipo es competitivo en eliminatorias y vamos a intentar eliminar al Krasnodar. Jugamos en casa al contrario que el resto de eliminatorias y ojalá saquemos un buen resultado en casa y no encajemos como decía José (Gayà).

¿Es fácil cambiar el chip de competición a competición? Aunque los conceptos sean los mismos...

Los conceptos si no se trabajan se olvidan, hay criterios que no trabajamos y hay que revisar, pero todo es una cuestión de adaptación, al principio lo pagamos, pero el resto de meses siempre tuvimos dos competiciones y el nivel de adaptación del equipo ahora para cambiar el chip es de un nivel de aceptación importante porque tenemos pocas lesiones, jugadores que vienen de lesiones largas que están frescos mental y físicamente. La final supuso un golpe de autoconfianza y moral importante, pero estos jugadores son ambiciosos y nos exigimos más. Demostraron mucho esfuerzo, siguieron creyendo en ellos mismos y en una idea de juego y ahora vamos a intentar alargar este proceso hasta el final. Queremos ganar al Krasnodar poniendo el mejor equipo posible en el campo.

¿Con qué resultado se marcharía contento?

Es bueno no encajar, pero nunca sabes. Porque luego te pegan un machetazo, vinimos con un buen resultado contra el Celtic pero en los primeros minutos sufrimos, el Ajax vino con un mal resultado y todos vimos lo que sucedió. No nos podemos relajar, si ganáramos con holgura sí, pero no creo que se dé eso porque es un equipo poderoso y fuerte. Hay que defender bien y seguir creando y generando más si cabe.

¿Se prioriza competiciones?

Queremos todas las competiciones, pero la prioridad es la liga y tenemos que estar en ella vivos para aspirar a lo máximo, no sé si llegaremos a Champions, pero para eso hay que ganar lo inmediato que es el Girona, yo veo al equipo con ganas de esforzarse y luchar por la máximo, la prueba es la respuesta del equipo después del partido contra el Betis, el equipo se pudo relajar y pasó todo lo contrario, lo aprovechó como una motivación, el equipo transmite buenas sensaciones y hay que ser ambiciosos y siempre lo hemos sido. Ahora nos estamos apoyando en una efectividad que antes lo era lógica, pero es algo que sucede a grandes equipos como el Madrid.

¿Qué tiene este equipo para ser tan fiable en eliminatorias?

Es un equipo que desde que estoy aquí es muy fiable, es un buen equipo, tuvimos momentos difíciles pero porque no metíamos goles, no porque éramos mal equipo. Se dijeron muchas cosas, pero la única realidad era que teníamos problemas cara a gol. Escuché a un Bota de Oro decir que el gran problema de su equipo era falta de gol. Nos pasa a todos, ahora encajamos poco y arriba tenemos dinamismo, juego y ocasiones y es difícil ganarnos, perdemos muy poco, es la realidad. Llevamos 42 partidos y hemos perdido 8. Uno contra el Sporting por relajación, dos contra la Juve y uno contra el Madrid. A este equipo es muy difícil ganarle.

¿Con qué pareja de centrales jugará?

Solo tenemos a Gabriel y Diahkaby, no tenemos más.

¿Le preocupa que Kondogbia pueda volver a la Republica Centroafricana?

No tengo ninguna opinión, Kondo eligió, tenía dos posibilidades, eligió una y a partir de aquí respeto su opinión absolutamente. Él sabe lo que conlleva, tiene que exigirse dar el máximo rendimiento con su selección y también con su equipo, creo que ambas cosas se pueden compatibilizar, nosotros intentamos ayudarle, estamos muy satisfechos del partido del domingo contra el Athletic y todos tenemos la seguridad que si contamos con Kondo el Valencia será mejor equipo. Nosotros le ponemos las herramientas para que así sea.

¿Cuáles son los puntos fuertes del Krasnodar?

Juega dinámico, rápido y hacia adelante, intenta sacar el balón rápido en presión alta y hace ataques rápidos, es un buen equipo al contraataque y tenemos que estar muy atento, tiene la baja de Pereira que es buen pasador y llegador, pero tiene futbolistas de un nivel alto individual y con velocidad, habrá que defender muy bien, si no fueran buen equipo no hubieran eliminado al Bayer Leverkusen.

¿Con qué se quedaría: ser cuarto en la Liga, ganar la Copa o ganar la Europa Legue?

Lo tenemos claro todos, con ser campeón de la Europa League, te lleva a la Champions y eres campeón, vas ahí y miras la vitrina, tienes el trofeo... Sería muy bonito.

Horario y dónde ver el Valencia CF - Krasnodar