Roncaglia está para quedarse

Facundo Roncaglia aterrizó en el Valencia CF hace un mes con la etiqueta de central de emergencia para que Marcelino García Toral afrontase con garantías la segunda mitad de la temporada en el centro de la defensa. El argentino, sin protagonismo en un Celta de Vigo en puestos de descenso a Segunda División, recaló en Mestalla en calidad de cedido hasta el próximo 30 de junio y sin opción de compra estipulada en su contrato.

Llegó con el rol de cuarto central pero en menos de un mes se ha convertido en uno de los 'capos' de la defensa. Le avalan los números pero sobre todo las sensaciones en el campo. Marcelino García Toral lo eligió antes que a Mouctar Diahkaby para la vuelta de las semifinales de la Copa contra el Betis y, algo todavía más importante, se atrevió a sentar a Gabriel Paulista ante el Athletic de Bilbao para que el argentino fuera el jefe de la defensa junto a Diahkaby. 'Rocaglia' está para quedarse.

'Facu', como así le conocen en el vestuario, está encantado con la acogida del cuerpo técnico y muy satisfecho y con su rendimiento deportivo mostrado en el campo, aunque no se conforma y quiere mejorar todavía más. Se ha adaptado a la perfección, esta feliz en el Valencia y le gustaría seguir como dejó claro desde el día de su presentación, pero de momento no le preocupa su futuro. Prefiere centrarse en «ayudar en todo lo que pueda» al equipo. El club, por su parte, todavía no ha tomado una decisión en torno a él. Ninguna de las dos partes tiene prisa. Lo único que les preocupa es lo que pase dentro del campo y ahí Roncaglia está cumpliendo con creces las expectativas generadas con su fichaje.

Sus números no pueden ser mejores. Lleva cinco partidos en el Valencia, un total de 450 minutos, con cuatro porterías a cero contra el Athletic, Betis, Espanyol y Real Sociedad y solo un gol en contra frente al Leganés precisamente cuando Marcelino lo desplazó al lateral izquierdo por la fractura del tabique nasal de José Luis Gayà. O lo que es lo mismo, no ha encajado ningún gol en los 438 minutos que acumula como central. Marcelino está encantado por su adaptación «rápida» y «muy satisfecho» por su rendimiento.

Una de los aspectos del juego que más valora el técnico es su polivalencia -central y lateral- y su capacidad para jugar en los dos perfiles de central: 4 partidos en el izquierdo al lado de Garay y Paulista y uno en el derecho junto a Dikhaby. Roncaglia entró nada más llegar y sin minutos en las convocatorias contra el Barcelona y el Betis -ida-, pero desde su debut frente a la Real lo ha jugado absolutamente todo a excepción de Europa formando pareja dos veces con Garay -Real y Espanyol-, otras dos junto a Paulista -Leganés y Betis- y una -Athletic- con Diakhaby. Con los tres ha funcionado.

El jugador no podía ocultar su alegría al final del encuentro. «A nivel personal estoy muy contento, necesitaba jugar y a medida que juego minutos me siento mejor y para ayudar al equipo». Roncaglia es una de las claves de las porterías a cero, aunque se quita méritos: «Atacamos once y defendemos once». Humildad ante todo.



Duele más la sanción europea

Roncaglia cumplirá mañana su tercer partido de sanción en Europa. El argentino no podrá participar en ninguno de los dos encuentros de la eliminatoria contra el Krasnodar por culpa de la sanción que arrastra de su etapa en el Celta de Vigo.