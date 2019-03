Centenario Carlos Soler

El Valencia CF es centenario y Carlos Soler también. El joven centrocampista cumplirá esta noche cien partidos oficiales defendiendo el escudo del club de fútbol de su vida. Lo hará a sus 22 años, 2 meses y 5 días. Todo un récord al alcance de muy pocos. El 'chino' se convertirá en el noveno valencianista más joven de la historia en llegar a cien por detrás de Miguel Tendillo, Javier Farinós, Vicente Rodríguez, Juan Mata, José Luis Gayà, Robert Fernández, Fernando Gómez y Raúl Albiol. 78 partidos de Liga, 13 de Copa del Rey, 6 de Champions, 2 de Europa League, 6 goles y 14 asistencias. Carlos es un joven de leyenda.

El canterano no ha dejado de crecer desde que debutó aquel 10 de diciembre de 2016 en Anoeta con el dorsal '28' a la espalda y de la mano de un Cesare Prandelli que no creía en los jóvenes. Quien sí creyó y mucho en Carlos fue Voro como volante ofensivo de su trivote. Su primer gol llegó en el estadio de La Cerámica aunque el tanto que le coronó como ídolo de Mestalla fue aquella vaselina al Celta de Vigo. La afición empezaba a corear su nombre. Matey Alemany lo renovó hasta el 30 de junio de 2021 con 80 millones de cláusula de rescisión y la Sub-21 lo llamó para jugar la Eurocopa de la categoría.

La llegada de Marcelino García Toral al banquillo en verano de 2017 supuso un cambio importante en su carrera deportiva. Carlos se vio obligado a reconvertirse en un jugador de banda derecha en el club y en la selección abriendo un debate en la calle. No en la cabeza de Marcelino. De sus 99 partidos oficiales la mayoría (58) han sido desde la derecha. El resto, 39 como mediocentro y 2 por la izquierda. El pasado verano fue convocado por la Absoluta para unas jornadas de entrenamientos pre-Mundial y se colgó el '8' a la espalda. Esta temporada fue elegido en el once ideal de la fase de grupos de la Champions con 2 goles y este año computa seis asistencias. Es verdad que no atraviesa su mejor momento -Marcelino lo ha sentado dos partidos seguidos por primera vez- pero sigue facturando. Asistió a Kondogbia en Butarque y a Gameiro contra el Athletic de Bilbao. Y lo que queda con el Europeo Sub-21 en el horizonte y un final de temporada con una ilusión: cumplir su sueño de levantar un título con el Valencia.

Solo detrás de Parejo y Gayà

Su ambición va acorde con sus números. A pesar de su juventud ya es el quinto jugador de la plantilla con más partidos con por detrás de Parejo (318), Gayà (178), Rodrigo (170) y Santi Mina (134). Además, es el tercer jugador de campo de la actual plantilla del Valencia que más minutos -2.735- tan solo por detrás de dos intocables para Marcelino como Parejo y Gayà. Ha visto un total de 19 amarillas y solo ha sido expulsado una vez en su carrera en el primer equipo en el 0-4 del 4 de febrero de 2017 contra el Eibar.



Apercibido con Parejo y 'Diaka'

Carlos regresará esta noche al once titular después de dos suplencias consecutivas contra el Betis en las Copa y el Athletic en Liga. Marcelino explicó sus ausencias por una «dosificación de esfuerzos» aunque dejó caer que es normal que «los jóvenes tengan altibajos». El jugador está apercibido igual que Parejo y Diakhaby. Si alguno de los tres valencianismos viera la cartulina amarilla se perdería la vuelta del 14 de marzo en tierras rusas. La UEFA ha elegido a Soler como «jugador a seguir» en el partido de esta noche.