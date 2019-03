Marcelino García Toral lamentó el mal juego del Valencia CF en la segunda parte frente a un Krasnodar que vuelve a Rusia con vida de cara al partido de vuelta de Europa League. Estas fueron sus palabras tras el choque:

¿Ha perdido una oportunidad de sentenciar la eliminatoria?

Cuando vas 2-0 en el minuto 25 crees que puedes logar un resultado solvente, no definitivo, pero sí que creo que debíamos de haber hecho más en el segundo tiempo para conseguir un resultado más favorable. Estamos muy, muy satisfechos de los 35 minutos que hizo el equipo a un nivel extraordinario, probablemente de los mejores de la temporada y nos quedamos con que el segundo tiempo es muy mejorable. El rendimiento ha sido agridulce.

¿Qué le pasa a Guedes? Está ansioso

Es normal que le pueda suceder esto. Viene de lesiones, de no participar, quiere que las cosas le salgan bien. Todos deseamos que le salgan las cosas bien y todavía requiere un proceso de trabajo, de recuperación, de ambición, de recuperar el nivel. A base de jugar partidos estamos convencidos de que recuperará su mejor estado de forma.

¿Por qué ha cambiado tanto el partido tras el 35'?

Esto es fútbol y a veces propones y el campo dispone. Nosotros viendo el tramo final del primer tiempo sabíamos lo que debíamos de evitar y en qué debíamos de insistir. Ni insistimos ni evitamos. El rival aprovechó una acción en un error, estuvimos muy espesos en el segundo tiempo y es para hacernos ver que los partidos duran 90 minutos. Si no sigues en ese estado de concentración, intensidad y criterio colectivo el rival te puede poner problemas. No en muchos porque no nos ha exigido mucho desde el punto de vista defensiva pero han aprovechado un error.

¿Cree que el equipo ha pagado la euforia de la Copa?

Si después de ganar dos partidos consecutivos nos movemos en la euforia es que somos muy poco inteligentes. Podrás moverte en la euforia cuando ganes 10 o 15 seguidos pero por ganar dos no me parece a mí para estar eufórico. Venimos jugando muchos partidos y hay momentos de dificultad, de cansancio físico y mental. El segundo tiempo fue un partido frío desde todos los puntos de vista. Nos sentimos cómodos con el resultado, incómodos con el juego y sucede lo que ha sucedido, que en cualquier acción el rival se mete en el partido pero pensar que vamos a ganar todos los partidos de forma holgada... No vivimos la realidad, estamos alejados de la realidad. Jugamos ahora tres partidos en casa, estamos satisfechos de haber ganado los tres que no es nada sencillo, y ahora tenemos que hacer un análisis de lo que hacemos bien y lo que debemos de mejorar.

¿Cree que tendrá que marcar en el partido de vuelta? ¿Cómo le trastoca que no vaya a jugar Parejo?

Siempre hay que aceptar las situaciones que se dan, hay lesiones, sanciones y para eso está la plantilla, para demostrar su nivel competitivo en cada partido. Si falta un jguador, oportunidad para otro. En ningún caso por el hecho de que falte Dani somos un equipo muy inferior o no podemos pasar la eliminatoria. En ningún caso. Siempre tenemos que ir a ganar. Si vamos a empatar, a conservar el resultado, perderemos. El 1-0 nos deja fuera. Tenemos que atacar la portería rival, generar ocasiones. Recuperar, jugar hacia adelante, rápido, intenso, mover el balón como en el segundo gol. Eso nos sirve para ganar partidos. Debemos ser inteligentes para ir a meter gol desde el primer minuto.

¿Cree que le ha pasado factura el estado físico?

No tiene por qué. Tenemos nivel de competición, acabamos bien el partido, lo mejor que hicimos en el segundo tiempo fueron los últimos diez minutos. No es un tema físico, hicimos suficientes cambios. Creo que el partido se nos puso en dificultad y después de muchos minutos a un extraordinario nivel no supimos reinventarnos o recordar los criterios o los conceptos de juego que nos habían llevado a dominar.

A punto ha estado de sentenciar la eliminatoria. Se le ha visto algo enfadado. ¿Por la actitud del equipo, replegado atrás, o por el resultado?

Un resultado siempre deja la eliminatoria abierta para la vuelta pero sí me hubiera gustado no presenciar el segundo tiempo que vi. Como lo tuve que ver, pues nada. Tenemos que saber el porqué y que no se vuelva a repetir. Jugar los 90 como los primeros 35 minutos es muy difícil pero no puede haber tanta diferencia entre esos 35 minutos y el resto.

¿Qué le ha dicho Rodrigo cuando le ha abrazado tras el gol?

No suelo pedir que vengan a abrazarse a mí cuando marquen un gol. Le ha surgido a él y ha sido espontáneo. Se lo agradezco. Ha metido un gol enorme. Lo han pasado muy mal esta temporada y los delanteros más que ningunos porque el balón no quería entrar. Hoy ganamos. No perdimos, no empatamos.

¿En el partido de vuelta sin Parejo la oportunidad puede ser para Soler?

Soler tiene oportunidades, ha jugado hoy de titular. Ya veremos. Tenemos un partido que jugar el domingo, luego cuatro días hasta el jueves. Queremos recuperar a los futbolistas, luego veremos qué hacemos el domingo y luego ya a por el jueves. No recordaba ni que Dani estaba sancionado hasta que vosotros lo comentásteis. No estoy para hacer cábalas ahora.

¿Se le ha olvidado al equipo que para ganar toca sufrir?

Al equipo no se le ha olvidado. El equipo ha querido, siempre quiere el máximo. Puede salir mejor o peor pero siempre quiere. El equipo con balón, sin estar fino, tampoco pasó por agobios en defensa. El rival dominó pero sin generar mucho peligro. Es evidente que vamos a sufrir, en los momentos de dificultad necesitamos el apoyo de la grada. El equipo está en tres competiciones, llevamos así siete meses y esperemos que otros tres.