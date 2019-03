Rodrigo: "En la primera parte pudimos finiquitar la eliminatoria"

Rodrigo Moreno volvió a ser la estrella del Valencia CF frente al Krasnodar al anotar los dos goles de su equipo en la primera parte. El delantero brasileño habló al término del partido para los micrófonos de Movistar Liga de Campeones y lamentó que no fueran capaces de matar la eliminatoria de la Europa League en el estadio de Mestalla. Estas fueron sus palabras:

El equipo quería marcar y dejar la portería a cero. No ha podido ser.

Independientemente del resultado que se produjera hoy le quedan 90 minutos más a la eliminatoria y es cierto que el 2-1 no es tan bueno como el 2-0 pero podemos marcar fuera. Veo un resultado positivo, este equipo viene de eliminar al Bayer Leverkusen, son un equipo muy serio. Hicimos una buena primera parte y una segunda no tan buena. Esto es el fútbol.

El Krasnodar ha ganado terreno en la segunda parte tras un primer tiempo de dominio.

Nos vinimos un poco atrás, nos faltó tener un poco más de balón... Nos deshacíamos muy rápido de la pelota, es difícil ganar los duelos cuando el balón no viene favorable. Nos metimos más atrás y nos ganaron terreno. Creo que en la primera parte pudimos finiquitar la eliminatoria pero estamos en un buen momento, lo valoro de forma positiva. Quedan noventa minutos a la eliminatoria y vamos a ir a por todas allí.

Lástima la ocasión de Gameiro, podría haber supuesto el 3-0.

En esa jugada creo que Kevin no podía hacer nada más, la empujó muy bien y el portero hizo una gran parada. Creo que hicimos un gran partido en la primera parte con mucha movilidad, mucho dinamismo y toca seguir trabajando, ahora contra el Girona, que va a ser complicado y después a preparar la vuelta.

¿Sigue siendo favorito el Valencia CF?

En ningún momento he creído que éramos los favoritos, pensaba que estaba al cincuenta por cien para cada uno. Ya hemos visto lo que pasa en la Champions, por ejemplo, equipos con más nombre quedan fuera... Tenemos que salir a por el partido allí, sabemos que tenemos que marcar un gol porque van a apretar.