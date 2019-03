La afición apoya a Guedes

Gonçalo Guedes está lejos de su mejor nivel. El portugués no ha recuperado mejor versión desde que la operación. Le está costando mucho reencontrarse consigo mismo y su rendimiento no está a la altura de su potencial como futbolista. El jueves contra el Krasnodar volvió a estar gris hasta el punto que algunos aficionados le silbaron por primera vez desde que es jugador del Valencia CF. Un pequeño conato en Mestalla que ha provocado la reacción inmediata de muchos valencianistas a través de las redes sociales. Y es que, muchos son los que han querido reforzar al futbolista con mensajes de ánimo y apoyo.



Marcelino García Toral se refirió al bajo rendimiento del futbolista a la finalización del partido. El técnico es comprensivo y tiene claro que volverá a su mejor nivel a base de partidos. "Es normal que le pueda suceder esto. Viene de lesiones, de no participar, quiere que las cosas le salgan bien. Todos deseamos que le salgan las cosas bien y todavía requiere un proceso de trabajo, de recuperación, de ambición, de recuperar el nivel. A base de jugar partidos estamos convencidos de que recuperará su mejor estado de forma". Guedes fue sustituido en el minuto 70 por Denis Cherishev, abandonó el terreno de juego cabizbajo y se sentó en el banquillo mostrando síntomas preocupantes de desesperación. No le salen las cosas... pero el entrenador, los compañeros y la afición están dispuestos a ayudarle.





Ánimo @gguedesoficial !!!! Con paciencia y esfuerzo volverás a ser el mismo que el año pasado. No hagas caso a esos que te pitan, quédate con los que te aplaudimos. AMUNT!!! — Carlos Navarro ? ?? (@cnavarroCNM) 8 de marzo de 2019

Estamos contigo, @gguedesoficial. Volverás a ser el de siempre. Poco a poco, paciencia y no te preocupes ¡Vamos, Ducati! #ÁnimoGuedes — CheonoChe (@CheonoChe) 8 de marzo de 2019

Guedes no es el que era. Intenta regatear, intenta correr, intenta liarla como lo hacía, pero desde que volvió la verdad es que no le sale casi nada. Pero lo que tiene que hacer es eso, seguir intentando, porque seguro que dentro de poco le saldrá todo. Ánimo @gguedesoficial ???? — Comentarios VCF (@opiniones_vcf) 7 de marzo de 2019

Eres un grande Guedes , solo es una mala racha. Volverás a brillar como antes. Ánimo!! Nosotros te apoyamos?? — ??Sheyla?? (@me_llaman_shey) 8 de marzo de 2019

Mucho animo @gguedesoficial

Todo el valencianismo esta contigo, ya sabemos de tu calidad y tu potencial.

No te desanimes, trata de mantener la calma y saldra el Guedes que llevas dentro.

Eres presente y futuro del @valenciacf y confiamos en ti 100%.#Amunt — Mj_MaRiO ?????? (@Mj_Mario) 8 de marzo de 2019

Algunos aficionados del Valencia que llegaron a silbar a Gonçalo Guedes el jueves en Mestalla fruto del calentón de la segunda parte también quisieron expresar su arrepentimiento público a través de las redes sociales pidiéndole "perdón" y dándole cariño para recuperalo cuanto antes.