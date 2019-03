Piccini pide perdón al equipo y a la afición

El lateral derecho del Valencia CF, Cristiano Piccini, ha asumido la culpa del gol del Krasnodar y ha pedido disculpas públicamente a sus compañeros y a los aficionados en un gesto que le honra. El italiano, que está atravensado su mejor momento de la temporada, cometió un fallo puntual en el partido que le costó caro al equipo. Perdió la marca, Claesson le ganó la espalda y Neto Murara no pudo evitar el 2-1 con el que los rusos recortaron distancias y dejaron abierta la eliminatoria.

El italiano reconoce que no puede permitirse "una falta de concentración" en defensa como la que tuvo en el gol y pidió "disculpas" tanto a sus compañeros como a los aficionados. Estas fueron sus sinceras palabras: "Una victoria siempre es una victoria, si bien el resultado podría haber sido mejor de no haber encajado un gol que nos hubiera permitido afrontar la vuelta con más tranquilidad. No puedo permitirme una falta de concentración como la de ayer -por el jueves- en una eliminatoria de este nivel y por ello pido disculpas a mis compañeros y a la afición. Ya con la mente puesta en nuestro próximo reto contra el Girona. Amunt Valencia". No es habitual que un futbolista pida perdón por un error deportivo. El gesto le honra y habla por sí solo de la autocrítica y la exigencia personal del futbolista. Es el mejor camino para mejorar.

EUROPA LEAGUE