Girona, Peter Lim, Guedes... Marcelino habla de todo

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, ha asegurado en la previa del partido en Girona que la victoria en Montilivi dejaría al equipo en una posición sensacional para afrontar el asalto a la cuarta plaza el 17 de marzo ante el Getafe en Mestalla. No obstante, el técnico avisa de que en la Liga "va a haber pelea hasta el final". Respecto a la situación de Gonçalo Guedes, ansioso en el campo en los últimos envites, Marcelino no tiene dudas de que el portugués "pronto" llegará a ofrecer su mejor versión. A continuación, la rueda de prensa al completo:

-¿Va a haber cambios en el once contra el Girona?

"Cambios haremos, es lo que venimos haciendo con tres partidos por semana. Además, todos están a muy buen nivel en el equipo, así que se me hace difícil dejar a tres futbolistas fuera, que seguro merecen estar igual que los otros 18. Esa es una de las labores más difíciles, discriminar, elegir entre los jugadores... haremos cambios varios"

-Los resultados del rival son mejores como visitante.

"Yo siempre prefiero jugar en casa que lejos, pero lo cierto es que los números dicen eso, saca más puntos fuera que en su estadio. Para mí es imposible pensar en eso, porque no podemos confiarnos. En la primera vuelta hicimos un gran partido, no nos dio siquiera para sumar un punto, sería bueno volver a tener las mismas sensaciones en el juego pero siendo más efectivos"

-¿Cómo fue la charla con Peter Lim del viernes?

"Bien, si solicita charlar, yo encantado. Por lo demás, Peter Lim estuvo de manera muy similar por no decir igual que siempre desde que lo conozco, me ha mostrado su cercanía, afecto y total confianza. Hablamos de fútbol, del Valencia. No entraré en detalles por respeto".

-Sí estaría más contento por la marcha del equipo que en su anterior visita para ver el Valencia-Manchester...

"En la última vez no me reuní con él..."

-¿La serie de partidos hasta final de marzo, Girona, Getafe y Sevilla, puede ser definitiva para las aspiraciones a la cuarta plaza?

"No es definitivo, hay una súper igualdad en la competición, todos sufren para ganar, incluidos los tres grandes. Esto quiere decir que va a haber pelea por todo hasta el final. Debemos pensar en el próximo partido, dejar de lado al Krasnodar ahora, y confirmar fuera de casa una segunda victoria consecutiva que nos colocaría en una buena situación para afrontar el partido ante el Getafe, que sería el último antes del parón"

-¿Cómo está de ánimo Gonçalo Guedes?

"Entra dentro de la lógica que las cosas no le salga como él y todos queremos al ser un jugador que ha pasado por una lesión y hace poco que ha vuelto. Es lógico que se impaciente, tenemos que intentar todo lo contrario, que tenga calma y pausa. El esfuerzo lo pone todo. Las cosas irán como debe porque él tiene mucha calidad, talento, una gran actitud y como persona es noble, sencillo, humano... Con todos esos valores que Guedes reúne es una cuestión de tiempo y partidos, y que no se convierta esa necesidad de hacerlo bien en ansiedad. Intentaremos que no suceda eso, es todo un proceso lógico que va a llegar pronto"