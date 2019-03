"¿Oferta de la Premier?" Esto es lo que responde Uros Racic

Uros Racic exhibe su potencial en Segunda. Su rendimiento en LaLiga 1|2|3 está siendo explosivo desde el primer día y se ha convertido en ídolo para el Heliodoro Rodríguez López. Su cesión empieza a clarificar la magnitud del futbolista que fichó el Valencia CF y en Inglaterra preparan una oferta muy potente por él.

¿Cómo es la vida de Uros Racic en Tenerife? Su cesión está dando grandes resultados.

Estoy muy feliz por cómo está saliendo todo desde que llegué. Soy un jugador joven y necesitaba jugar este tipo de partidos para crecer, por eso en enero decidimos que lo mejor era dar el paso y salir cedido. Creo que hemos acertado. Me siento bien y siento que todos aquí están conmigo, así que se avecinan buenos resultados.

En poco tiempo se ha convertido en un ídolo en la isla. ¿Cómo asimila esas expectativas que genera su rendimiento en la gente?

Me alegra saber que me he convertido en uno de los favoritos de la afición (ríe). Todo ha ido muy rápido, cuando llegué para mí todo era nuevo. Quisiera agradecer a todos los que me elogian y hablan bien de mí. Las cosas están saliendo pero eso no me distrae, voy a continuar trabajando para llegar tan lejos como pueda y ojalá mi relación con la afición siga siendo la misma.

Oltra dijo en una entrevista que es más completo que Jokanovic (mediocentro serbio de los '90 que jugó en el Tenerife y fue al Chelsea) y el director deportivo le presentó como «uno de los jóvenes con más futuro de Europa». La confianza es total.

Es un halago y quisiera agradecer también al entrenador y al director deportivo sus palabras ya que tengo esta ocasión para hablar. Por supuesto, significan mucho para mí todos los elogios y especialmente si vienen de esas personas. La confianza es un plus, supone un extra de motivación y más para un jugador joven como dices. Siento el viento en mi espalda para trabajar duro y mejorar cada día para darles la razón.

Esta cesión está siendo clave no solo para coger minutos sino también para pulir aspectos de cara al salto a la élite. ¿Qué le dice Oltra que debe mejorar?

El míster me insiste en que sea feliz jugando, hablo mucho con él, es un entrenador muy cercano. Me pide que equilibre mi juego y que pierda el menor número de balones posible.

¿Cómo fue jugar en Segunda B, una categoría con las gradas vacías en la mayoría de campos, después de haber jugado partidos calientes en Serbia y Europa League?

Obviamente no tiene nada que ver. La Segunda B no es una mala liga en absoluto, pero creo que merezco un nivel más alto. Me ha venido bien jugar en el Mestalla cuando no he podido ir con el primer equipo y esos meses han facilitado mi adaptación pero desde que he llegado a Tenerife todo ha sido diferente. Estoy gratamente sorprendido por el calor de la gente desde que llegué. Rápidamente me aceptaron, me dieron la bienvenida con una ovación en el primer partido. Me sentí muy feliz y agradecido a cada una de las personas que había ese día en el estadio. Después de solo tres entrenamientos recibir una ovación en mi primer partido fue realmente increíble, te hace entrar con buen pie.

¿En qué medida trabajar con Marcelino le ha servido para desencadenar su potencial en Segunda?

Marcelino es un gran entrenador, me gustaría volver a trabajar pronto con él. Me ha ayudado mucho en todos los apartados del juego, aprendí mucho en muy poco tiempo. Sentía que en cada entrenamiento mejoraba y así es más fácil jugar. Desde el primer día me ha pedido que juegue lo más rápido posible, eso es clave para jugar en la élite. Me dice que no le dé la espalda al campo, que tengo que ver toda la cancha, todas las soluciones posibles y dar la pelota por delante a mis compañeros.

Su adaptación se ha completado sin problemas...

Sí, creo que me he adaptado bastante bien y muy rápido. Por mis condiciones este es un fútbol que me favorece y fuera del campo todavía estoy aprendiendo el idioma, voy poco a poco como puedes ver y espero aprenderlo pronto perfectamente.

¿Siente que el Valencia CF está pendiente de su evolución?

Sé que me están siguiendo de cerca, sí. Ven mis partidos y están atentos a mis evoluciones, tengo contacto con la gente del club.

¿Cuál es su plan una vez acabe la temporada?

Por ahora estoy a préstamo aquí en Tenerife hasta junio. Cuando acabe la temporada volveré a Valencia para intentar ganarme un sitio. Ese es mi objetivo. Por ahora no tengo otros planes, ya se verá lo que pasa pero voy día a día y estoy muy feliz por todo lo que me espera.

Hay un club de la Premier que prepara una oferta muy importante para ficharle este verano. ¿Qué va a pasar?

Me alegro de que haya interés de otros equipos, pero no estoy pensando en eso en este momento, mi cabeza está aquí ahora y en el Valencia CF desde junio. Cuando llegue el momento hablaremos de ello.

El próximo verano disputará el Europeo Sub-21. Supongo que esa cita, por todo lo que representa, la tiene marcada en rojo en el calendario.

Lo estoy esperando con ansias, tenemos un buen equipo y creo que estamos capacitados para hacer un buen papel y llegar lejos.

Imagine que el Valencia CF le pregunta por alguno de sus compañeros de selección. ¿A quién se traería?

Si me preguntaran me traería a muchos. ¡Hay muchos y muy buenos jugadores en esa generación!

¿A Jovic? Va camino de convertirse en una estrella.

Jovic es un jugador que demuestra la clase que tiene en cada partido. Siempre he estado con él, los dos hemos crecido juntos, y siempre le he dicho que va a ser un muy buen jugador. No me sorprende nada de lo que le está pasando.

Con quien también ha coincidido es con Jorge Sáenz. Si no pasa nada la temporada que viene los dos se van a volver a ver en el Valencia CF.

Jorge Sáenz es un excelente jugador. Me alegra que firmara con el Valencia CF y que volvamos a estar juntos en el futuro. Estoy convencido de que puede aportar muchas cosas al equipo. Es joven, sí, pero está preparado. Es alto, fuerte y juega bien con la cabeza. Es muy tranquilo y tiene personalidad en el campo. Creo que encajará rápidamente en el equipo y traerá muchas cosas al Valencia CF.