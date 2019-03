"No voy a olvidar nunca el gol... como todos los que meta en el Valencia CF"

El extremo derecho del Valencia, Ferran Torres, fue el gran protagonista del partido en Montilivi. El de Foios acabó de delantero y marcó el gol de la victoria en el minuto 91 para dar los tres puntos al equipo en su lucha por los puestos de Champions. Estas eran sus palabras a la finalización del partido en Bein Laliga:

Has acabado exhausto pero vaya gol. No lo vas a olvidar.

Cada gol que meta con el Valencia no lo voy a olvidar nunca, hemos sabido sufrir y al final el sacrificio ha tenido su recompensa.

Qué cambio de mentalidad del equipo en la temporada.

No empezamos de la mejor manera la temporada pero tenemos jugadores para darle la vuelta y lo estamos demostrando partido a partido.

Todos los jugadores sumando y el equipo subiendo en la tabla directo a la Champions.

Estamos apostando todos los jugadores, en un club que está en tres competiciones es muy importante y eso nos hace seguir vivos.