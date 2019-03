"Seguro que el partido de hoy va a ayudar a que todos veamos al mejor Guedes"

El Valencia CF ha logrado en Montilivi una importante victoria que le mantiene en la puja por los puestos europeos y Marcelino no dudó en repasar todas las claves del duelo frente al Girona. Estas son sus declaraciones:

Gol sobre la bocina de Ferran Torres para lograr una victoria muy sufrida. ¿Cuál es su valoración del partido?

Creo que a nivel compensatorio en LaLiga seguimos saliendo muy perjudicados al igual que pienso que hoy lo más justo hubiera sido un empate, no ganar nosotros. El Girona tuvo una doble ocasión final en la que Neto nos ayudó a lograr la victoria. Teníamos el partido muy controlado pero la expulsión de Roncaglia nos obligó a sacar un defensa, habíamos hecho cambios y nos impidió jugar conun delantero específico. Pasamos dificultades en los centros laterales, concedimos un penalti muy, muy evitable pero estamos muy satisfechos con el resultado, queríamos ganar, encadenar una segunda victoria fuera de casa. Muchas veces en los 15 empates merecimos ganar, no o hicimos, y hoy lo hicimos siendo lo más justo el empate.

¿La progresión de Ferran Torres es un espejo en el que mirarse para Kang In y cualquier jugador joven?

Tenemos seis jugadores de banda y algunos otros que hemos utilizado. Es muy difícil. Para poner a uno tengo que quitar a otros, el equipo está en la mejor dinámica. Vienen progresando pero tienen 17 (Kang In) y 19 años (Ferran), es muy difícil, todos tienen que tener paciencia, prudencia, aconsejar bien y tomar buenas decisiones, que es algo que nos corresponde a todos. A todos. Todos debíamos haber asumido en su momento que jugar en el Valencia CF de forma regular enero era muy difícil, todos deben pensar con la cabeza fría qué es lo mejor para un jugador y su progresión en este momento. Ferran tiene un porvenir muy bueno, un presente cada vez más competitivo y mejor y estamos muy satisfechos con él. Naturalmente, va jugando más, sin ninguna duda porque intento ser justo y creo que lo merece. Repito, siempre intentando ser justo.

¿El equipo mira ya a la Champions?

Miramos al siguiente partido, afortunadamente solo dos jugadores de nuestra competición están en tres competiciones diferentes: Barça y Valencia. En LaLiga tuvimos dificultades en un tramo, seguimos teniendo dificultades porque hoy tuvimos dificultad para ganar pero las victorias dan alegría, dan confianza y hoy el equipo está mejor que en noviembre, diciembre o enero cuando la suma de empates provocaba que la confianza disminuyera. Tenemos que recuperarnos, pensar en Krasnodar y luego en el Getafe, que es cuarto clasificado, tiene 6 puntos más que nosotros y si ganamos en Mestalla nos quedamos muy cerca pero queda mucha competición.

¿Cree que este gol le puede venir bien a Guedes para sacudirse de encima la ansiedad?

Supongo. A veces queremos inmediatez en todo, en el resultado, en el rendimiento, ganar de forma continuada, seguir ganando, que los jugadores rindan durante 9 o 10 meses al máximo nivel y hay que pensar con la cabeza fría, eso es imposible. Seguro que este gol y el partido que hizo hoy mientras tuvo fuerzas porque viene de jugar 2 partidos en menos de 72 horas le va a venir bien y le va a ayudar a que todos veamos el mejor Guedes.

Con 1-2 ha retirado a Gameiro y Rodrigo y se han quedado Cheryshev y Ferran Torres de delanteros. ¿Qué buscaba?

Con el cambio de Cheryshev buscaba velocidad, estábamos ganando, el rival estaba muy arriba y teníamos situaciones de 2-2. Un jugador como él nos podía ofrecer un gran rendimiento, quizás los dos centrales del Girona, con muchos espacios y sin coberturas podían sufrir. Tuvimos problemas con Ferran en el balance defensivo y pensábamos que era la forma de proceder, aunque luego expulsaron a Roncaglia teníamos la duda de si iba a aguantar o no por un problema en el hombro que venía arrastrando y le perjudicaba en las disputas con el rival. Cuando lo expulsaron teníamos a Santi Mina preparado para salir. Menos mal que la expulsión se produjo un minuto antes del cambio.

¿El fútbol le ha devuelto hoy lo que ocurrió en el partido de la primera vuelta?

Si analizamos ambos partidos nosotros allí hicimos mucho más para ganar de lo que hizo el Girona, nosotros dominamos, tuvimos opciones muy claras pero hoy el empate hubiera sido lo más justo. Siempre fuimos por delante pero el Girona es verdad que también tuvo el 3-3.

¿Cómo va Garay?

Estos dos últimos días no sé nada pero va muy bien y mañana creo que se le hace una prueba diagnóstica. Veremos la evolución y tomaremos decisiones. En principio para Krasnodar no va a estar y para Getafe es más improbable que probable.

¿Llegados a este punto de la temporada, dónde está la clave para que este Valencia CF llegue a la Champions?

Seguir paso a paso, quedan once jornadas y muchos equipos involucrados en la lucha por Chapmions y Europa League, hay muchísima igualdad. Estamos en el último cuarto prácticamente, con una puntuación que nunca se ha dado, ni con tantos equipos implicados. Es difícil pero se va a decidir muy muy al final. No veo un equipo capaz de sumar tanto y que faltando 3, 4, o 5 ya lo tenga hecho. No creo que veamos una situación similar a la de la temporada pasada con nosotros. Hay muy buenos equipos como el Getafe o el Alavés, todos están por méritos propios y en condiciones de alcanzar la cuarta, quinta, sexta y séptima plaza.

¿Le sorprende la situación del Real Madrid, que ha caído en picado? ¿Cree que el Valencia CF será capaz de alcanzarlo?

No sé los números pero a nivel de diferencia de puntuación no me parece que haya tanta diferencia. El Atlético siempre está estable. El nivel competitivo de cada uno nos pone en el lugar donde nos corresponde. Creo que hay una similitud importante entre el Madrid y el Valencia CF, la falta de pegada nos ha condicionado en muchos partidos. Es lógico que el Madrid acuse los 40 goles que metía Cristiano. Es muy difícil que los alcancemos, nos sacan nueve puntos. Ojalá.