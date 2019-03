"Me siento importante y la selección sería un gran premio para la mí"

Dani Parejo volvió a mojar este domingo en Montilivi frente al Girona en una nueva victoria valencianista que evita descolgarse de los puestos europeos. Estas fueron sus palabras tras el duelo:

Victoria muy sufrida.

Fue un partido difícil, nos hemos puesto dos veces por delante, pero nos han empatado las dos veces, y nos hemos quedados con uno menos, con uno menos fuera de casa.... el punto no hubeira sido malo, pero el equipo siempre ha creído, ha peleado y nos llevamos los tres puntos merecidos por la constancia.

Abrazo con Marcelino tras el último gol.

Es que era un partido muy importante, ganar era seguir en buena dinámica, en buena racha de juego y seguir sumando de tres en tres. Por cómo se ha dado el partido era normal la reacción que hemos tenido en las celebraciones.

Ahora el jueves contra el Krasnodar.

Siempre que ganas es positivo el jueves tenemos otra final, nos jugamos pasar a cuartos, es una competición importante que ilusiona y toca pensar en el jueves, vamos con un resultado a favor pero no hay que fiarse.

El equipo se quedó sin delanteros y te vimos hablando con el entrenador, ¿le dijo algo de eso?

El míster es el que decide, no no hablábamos de los cambios, le comentaba una acción a balón parado y sin más,... no soy yo quien decide.

Victoria importante

Es un victoria muy importante y más después de cómo fue la jornada, nos acercamos a los puestos de arriba y nos merecíamos la victoria, estamos contentos, porque el equipo siempre ha insistido a pesar de tener uno menos, se ha demostrado que el Valencia tiene raza y va a pelaer cada partido hasta el final.

El mejor momento de la temporada.

Estamos en un momento crucial de la temporada, desde enero se está viendo un Valencia mucha mejor y más fiable, las navidades nos vinieron bien para reflexionar y el equipo desde Vitoria, que perdimos, competimos en todos los campos y contra cualquiera.

Es el máximo goleador del equipo. ¿Qué te parece?

Me gustaría por el bien mío y el del equipo que fuera circunstancial, me gustaría que los delanteros llevaran más goles que yo, pero nuestros delanteros llevan un tiempo a un gran nivel en goles y asistencias y gracias a ellos se refleja la mejoría del equipo.

Te pierdes Krasnodar y tiene cuatro amarillas en Liga. ¿Cómo se afronta?

Llevo muchos partidos apercibido, yo diusfruto en el campo, quiero ayudar y no pienso en la tarjeta ni me resevo, cortar una jugada puede ser evitar un gol, lo que tenga que ser será. Juego y no me planteo las tarjetas... ojalá acabe la temporada con cuatro tarjetas.

¿Qué le decimos a Luis Enrique?

Estoy contento, feliz, estoy en uno de mis mejores momentos de la carrera, me siento importante y sería un gran premio para mí y para mi familia y la gente que me quiere, yo trabajo todos los días para ser mejor persona y mejor futbolista y si algún día llega el premio otra vez será un placer.