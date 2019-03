Afición de bandera desde 1924

A través de canales inimaginables hace 95 años, como son las redes sociales o su página web en internet, el Valencia CF llama a su masa social para disfrutar el 18 de marzo de la fiesta del Centenario. Ese día, el de la fundación del club, se vivirá a partir de las 9:15 de la mañana, hora a la que se ha citado el valencianismo en la Plaça de l'Afició, el acto de mayor carga simbólica en comunión con el pasado. La marcha cívica hasta el kilómetro 0, rincón de la Plaça de l'Ajuntament cerca de la antigua Bajada de San Francisco, donde se hallaba en 1919 el legendario Bar Torino. Un desfile de orgullo valencianista que recuerda a la marcha que vio nacer el 21 de septiembre de 1924 la bandera oficial del entonces Valencia FC.

«La marcha de 1924 fue singular al producirse en un club con una expansión poderosísima. Después de cinco años el equipo tuvo que irse de Algirós, al quedarse pequeño, a Mestalla, que se había inaugurado el año anterior. El Valencia era un club con iniciativas, con una simbología poderosa, que captó rápidamente la importancia del fútbol como ocio y una forma nueva de vivir la ciudad. Todo lo actual nació en iniciativas como aquella», cuenta en la web del Valencia CF el historiador Miquel Nadal.

Los documentos gráficos de la época, rescatados por la entidad blanquinegra, demuestran la velocidad con la que la pasión por el Valencia se apoderó de una ciudad también emergente. Los actos lúdicos con los que la sociedad deportiva presentó en sociedad su nuevo símbolo reunieron a miles de personas en las calles. El desfile –presidido por una bandera que hoy descansa, restaurada y como reliquia suprema del tour de Mestalla, en la vitrina del palco– continuó con la bendición del estandarte, un partido contra el Júpiter (3-1) y una cena-clausura.

Hoy el Valencia CF cita a sus aficionados para vivir «una jornada festiva y popular y mostrar al mundo el orgullo de ser centenarios». «El lunes 18 de marzo, a las 9:15, todos los valencianistas, con camisetas, banderas o bufandas, estamos llamados a concentrarnos en la Plaça de l'Afició para formar parte de la marcha oficial del Centenario, un desfile cívico con la réplica de la bandera oficial», añade el mensaje del club, que anima asimismo a cada valencianista a lucir en los balcones sus banderas centenarias. «Me gustaría que la marcha del 18 de marzo fuera una demostración del músculo cívico y de la importancia civil y social del Valencia en la ciudad, no sólo de su potencial deportivo», apunta Nadal, un deseo que no será sencillo de cumplirse en una Valencia sumergida en el día grande de Las Fallas. En el kilómetro 0 del valencianismo los descendientes de los fundadores Augusto Milego, Gonzalo Medina, Andrés Bonilla, Pascual y Julio Gascó y Fernando Marzal leerán el acta de constitución del Valencia del 1 de marzo de 1919 –fotografía de la izquierda– poniendo fin a la marcha cívica tras unas palabras de Anil Murthy, presidente actual.

Recorrido de la marcha

A las 9:45 del lunes 18 la marcha, que contará con la presencia de jugadores del equipo y leyendas, se pondrá en marcha con el siguiente recorrido: Naturista Rafael Cisternas, Amadeo de Saboya, Muñoz Seca, Alameda, Pont de l'Exposició, Justicia, Plaça Porta de la Mar, la Pau, Plaça de la Reina, Sant Vicent Màrtir y Plaça de l'Ajuntament.

95 años con la bandera como símbolo

La imagen inferior muestra la muchedumbre reunida en torno a la bandera que se presentó oficialmente ese día, 21 de septiembre de 1924. En la bajada de San Francisco. Otras calles, como la popular Zaragoza, también vieron pasar la marea de valencianistas con la bandera al frente, que lució esplendorosa en las Ligas de los 40'.

Según rescata el Valencia CF, la bandera a comienzos de la década de los años 20 se convirtió "en una ilusión máxima a la que muchas personas ayudaron en su creación". Los orfebres Martínez i Orts elaboraron el asta de plata de ley, rematada en oro a imagen y semejanza del de la Senyera. Precisamente, por la parte de atrás de la bandera luce la Senyera. El taller de bordados Just Burillo se encargó de usar la seda para la parte blanca con el escudo y el terciopelo para la Senyera.

En diciembre de 2018 la nueva bandera del Centenario, que añade el escrito de los años 1919-2019, fue bendecida en la Basílica de la Virgen en un acto solemne que emotivamente rememoró la bendición que se hizo el 21 de septiembre de 1924 con el estandarte original.