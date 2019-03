Así le va al Getafe tras los ´lloros´ de Jorge Molina en Mestalla

El pasado 29 de enero, el Valencia CF eliminó al Getafe de la Copa del Rey en un partido con un final de infarto en el que el conjunto de Marcelino le dio la vuelta al marcador con tres goles de Rodrigo, dos de ellos en el tiempo de descuento.

Tras el partido, el veterano delantero del Getafe, Jorge Molina, se quejó amargamente del arbitraje recibido por su equipo, principalmente por la expulsión que sufrió el defensa Djené en el minuto 74. El choque estaba muy mediatizado por el partido de ida disputado en el Coliseum Aflonso Pérez, que ganaron los madrileños 1-0 y en el que el colegiado no expulsó al uruguayo del Getafe, Damián Suárez, por una clara agresión sobre Kang in. Sin balón de por medio porque no estaba en juego, Damián pisó al joven coreano de manera intencionada. Esa noche, sobre el césped de Mestalla, Jorge Molina se despachó contra el Valencia CF al que acusó de llorar y quejarse del arbitraje de la ida para tratar de mediatizar el de vuelta. Esto dijo el delantero nacido en Alcoi: "El Valencia se pasa la semana llorando y eso le da resultado. Si digo lo que pienso me caen ni se sabe los partidos de sanción. Parece que llorar les da resultado porque a la mínima es amarilla y al final hemos acabado con uno menos. Al final han pasado ellos, en el Getafe somos poca gente y parece que molestamos. Hay que darles la enhorabuena y callarnos porque si no perdemos aún más".

Apenas unas semanas después, la tortilla ha dado la vuelta, porque de tomar las palabras de Jorge Molina por ciertas, es decir, de ser verdad que el pequeño se ve perjudicado ante el grande, el Getafe y él algo deberían decir después de lo sucedido este fin de semana, pero, ahora callan.. El caso es que el equipo que entrena Pepe Bordalás es cuarto en la Liga y lucha por estar la temporada que viene en la Liga de Campeones, y el sábado pasado recibía en su estadio al modesto Huesca, que es colista en la clasificación y en su primera temporada en primera división lucha por evitar el descenso.

Pues bien, al término del partido que el Getafe ganó por 2-1, el Huesca hizo un comunicado oficial para quejarse sobre el arbitraje recibido ya que en los minutos finales del encuentro hay un posible penalti por un agarrón de Armbarri sobre Musto en un salto en el que no le deja rematar un balón.

Este es el comunicado oficial del Huesca: "Estimamos en mucho la experiencia de nuestros equipos rivales, todos ellos con más historial que el nuestro en la categoría. Y quizá la fórmula habitual sea más conveniente para la atenta escucha de quien deba escuchar: un comunicado más o menos largo en el que se exhibe la lista de quejas, a veces una sola.

Como la SD HUESCA ha sido renuente a la protesta hasta el momento, hacer la relación ahora exigiría demasiado espacio. Con el VAR como herramienta de auxilio arbitral la suma de las sorprendentes decisiones que, contra la imagen que todos vemos, daña al Huesca, ha terminado por sobrepasar la cuota de error razonable; de la paciencia; del aguante. Resumamos todo en la última acción y que juzgue quien pueda hacerlo si la situación no es ya insoportable.

Somos recién llegados a la Primera División, sí, y somos el equipo de una provincia pequeña. Pero faltaríamos a la defensa de nuestra afición si no alzáramos la voz para decir dos cosas claramente: que a la máxima categoría hemos llegado a pulmón, con el mismo mérito, cuando menos, de todos los que lo han conseguido. Y la segunda, escrita como pie de la foto (arriba) que todo lo resume: ¡Ya está bien!".

Pero hay más situaciones peculiares con los arbitrajes del Getafe después de que Molina acusara al Valencia CF de llorar. De hecho, el siguiente partido que jugó el Getafe fue ante el Levante UD en Liga el Ciutat de València el dos de febrero y al término del mismo, el entrenador granota, Paco López, se lamentaba por dos penalits no pitados a favor de los azulgrana.

Aquello fue en la jornada 22, en la siguiente los madrileños ganaron 3-1 al Celta en el Getafe. En ese encuentro, con empate a uno en el marcador, en el último minuto del primer tiempo, el colegiado anuló un gol al lateral derecho del Celta de Vigo, Hugo Mallo por fuera de juego. Además, el Celta jugó con un futbolista menos desde el minuto 37 por expulsión del delantero Maxi Gómez por doble amarilla. La segunda tarjeta la vio por aplaudir al colegiado.

En la jornada 24 los de Bordalás empataron a dos en Eibar sin nada reseñable y en la siguiente, ganaron 2-1 al Rayo Vallecano. En ese encuentro, el 1-0 fue revisado por el VAR. Lo marcó Mata después de un posible fuera de juego de Dimitri Foulquier. En la jornada 26 los de Bordalás fueron muy superiores al Betis y ganaron en Sevilla 1-2, y ya este fin de semana, la jornada 27, ha tenido lugar el posible penalti en contra no señalado que ha desembocado en la protesta del Huesca. Ahora, el Getafe, Jorge Molina y su presidente callan. Antes, el Valencia era un llorón.

Y no será porque no acostumbra a hablar de los árbitros Ángel Torres. Esto decía el pasado mes de diciembre: "Yo lo digo, alguno se lo toma a broma: 'Los árbitros favorecen a los vascos'... Yo sé de buena tinta que quieren que dos equipos de Madrid bajemos. Vamos a intentar no ser nosotros uno de ellos. Es cierto que los tiros van por ahí, no es casualidad". Este domingo, a partir de las 18:30 en Mestalla, el Valencia CF y el Getafe se ven las caras de nuevo y en juego está la posibilidad de jugar la Liga de Campeones la temporada que viene. Seis puntos separan a los valencianistas de los madrileños que son cuartos en la clasificación. Toda una final.