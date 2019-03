El problema del Valencia CF frente al Girona

«Pasamos dificultades en los centros laterales, concedimos un penalti muy muy evitable». Los centros laterales volvieron a costar dos goles en contra y una vez más se convirtieron en la pesadilla en defensa de Marcelino García Toral. El técnico del Valencia se marchó de Montilivi con sabor de boca agridulce. El equipo perdió la batalla aérea contra el Girona. Los de Eusebio ganaron 24 duelos aéreos en todo el partido por solo 16 de los valencianistas. Bernardo Espinosa fue el mejor sobre el campo en esa faceta de juego con 8. El segundo, un Christian Stuani que llevó de cabeza a la defensa del Valencia. El delantero uruguayo, un especialista por arriba, remató hasta 8 veces.

El Girona empató (1-1) en el 22' con una falta botada por Álex Granell que cabeceó Jonas Ramalho a placer en el área pequeña. Neto Murara y Geoffrey Kondogbia no fueron lo suficientemente contundentes para evitarlo. La historia se repitió en el 83'. De nuevo un centro lateral al área desde la banda izquierda, Stuani gana el salto, Mouctar Diakhaby llega tarde, desplazó la mano del cuerpo y corta la trayectoria del balón de forma clara para el VAR y Del Cerro Grande. Stuani no perdonó desde los once metros para el 2-2. El problema es que otro centro lateral calcado desde la banda izquierda permitió la doble ocasión de cabeza de Doumbia y Portu. Para hacérselo mirar.

Marcelino se vio obligado a dar entrada a Diakhaby porque Roncaglia fue expulsado en el 71'. El argentino vio la primera amarilla por cortar un ataque con el brazo y diez minutos más tarde fue expulsado por doble amonestación tras cortar una peligrosa contra. La roja le impide jugar el partido del domingo contra el Getafe en Mestalla y sigue apercibido con cuatro amarillas.



Garay, vuelta «improbable»

Marcelino solo tiene 'sanos' a Paulista y Diakhaby. Garay se somete hoy a una prueba y es «más improbable que probable» que esté contra los azulones según el técnico. Ferran, Parejo y Coquelin, los otros apercibidos, no vieron la amarilla.