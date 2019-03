Operación Carlos Soler

El Valencia CF se ha puesto manos a la obra para ampliar el contrato de Carlos Soler. El aparato ejecutivo del club de Mestalla, con Mateu Alemany a la cabeza, ha decidido afrontar ya la continuidad del centrocampista con una subida en el escalafón salarial de la plantilla y la extensión de su vínculo con el club, que a fecha de hoy expira el 30 de junio de 2021. Al canterano, que firmó su última renovación en mayo de 2017 en un movimiento para subirle la cláusula de rescisión a 80 millones de euros tras su irrupción en el primer equipo, le restan ahora mismo algo más de dos temporadas de contrato para quedar libre y el club tiene la intención de reforzar con tiempo su posición con respecto al futuro del jugador, conscientes de su progresión ascendente y de que en la medida que vayan pasando los el club puede empezar a perder el control sobre la situación.

Es decir, si Soler llega al mes de enero del año que viene sin estar ampliado su contrato, el club tendrá menos poder en las negociacióones para la renovación del contrato, y menos poder en caso de que llegue una oferta por él. Alemany quiere evitar esto a toda costa.

Se trata de un movimiento estratégico por el que, según ha podido saber SUPER, ya ha habido los primeros contactos, de hecho días atrás se produjo una reunión cara a cara entre los responsables de Promoesport, la agencia que se hace cargo de los asuntos del futbolista, y Mateu Alemany. El tema sobre la mesa era el futuro de Carlos Soler. En este sentido, el hecho de que vaya a disputar el próximo Europeo Sub-21 de Italia y San Marino —el valencianista llegará como una de las referencias más sólidas del conjunto que dirige Luis de la Fuente a un escaparate extraordinario para los clubes de primerísima magnitud— supone una circunstancia de peso en el timming del Valencia CF.

De hecho, su subida de cláusula en 2017 -la tercera modificación contractual que se le hacía en poco más de un año- se acometió, a conciencia, semanas antes de que participara en el Europeo de Polonia. Una buena actuación en la cita internacional podría multiplicar el interés de otros clubes en ficharlo y el Valencia CF, previsor, quiere anticiparse a esa situación teniendo un control total sobre el jugador.



Mateu Alemany ha demostrado con las últimas renovaciones que ha llevado a cabo el club que no es partidario de entrar en la zona de riesgo de los contratos. La de Gayà, que acababa contrato en 2020, se apalabró en las navidades de 2017 y se firmó en verano de 2018; mientras que la de Parejo, que acababa también en 2020, llevaba encaminada desde septiembre de 2018 y se anunció oficialmente a principios del pasado mes de febrero. Ambos casos se atacaron y se resolvieron con un margen de maniobra superior al año y medio sobre la fecha límite.

El caso de Soler es sensible en la medida que el club, tal como reconoce el presidente Anil Murthy en una entrevista concedida al periódico 'The Straits Times' de Singapur, está decidido a potenciar a sus canteranos: «La clave del ADN del Valencia CF está en su Academia de futbolistas. No solo se trata de tener la infraestructura, también de atraer a los jugadores con más talento desde una edad temprana. Tenemos jugadores jóvenes en el equipo. Nuestra intención es que los jugadores jóvenes de todo el mundo vengan al Valencia CF porque aquí tendrán una oportunidad de jugar en Primera. Las estrellas cuestan mucho dinero. Todos los clubes tienen que respetar el control financiero que te impide gastar más de lo que ganas. No estamos en el modelo de gastar grandes cantidades de dinero en estrellas. El Sr. Lim es muy claro: nuestro foco tiene que estar en la Academia».

Ahí Soler, al igual que Gayà, Ferran, Lato o Kang In Lee, representa el sentido que ha tomado el proyecto. Desde su debut en Anoeta el 10 de diciembre de 2016 -con la apuesta decidida de Voro mediante- el papel del centrocampista en el Valencia CF ha ido a más y hace unos días, frente al Krasnodar en Mestalla, cumplía la cifra de 100 partidos oficiales, un hito destacable teniendo en cuenta que tan solo tiene 22 años. «Espero que haya 100 partidos más y muchos en el Valencia CF» declaraba el centrocampista a los medios del club analizando su trayectoria desde los siete años en la Ciudad Deportiva de Paterna.