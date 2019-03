Andrea Esteban deja el fútbol a los 23 años tras cuatro operaciones de rodilla

Andrea Esteban deja el fútbol. La jugadora del Valencia Femenino ha anunciado este miércoles en una emotiva rueda de prensa en la ciudad deportiva de Paterna esta dura decisión, que viene condicionada por los problemas quer viene sufriendo en la rodilla. "El fútbol me ha dado cosas muy bonitas, he sufrido y he luchado mucho para que esto no acabara así".

Seguirá ligada al Valencia Femenino en su nueva faceta de entrenadora. Ha decidido poner punto y final a su carrera deportiva con apenas 23 años después de haber sufrido hasta cuatro graves lesiones de rodilla.

"El pasado mes de octubre ya era complicado acabar un entrenamiento sin dolor. Espero devolver al Valencia en otra faceta la apuesta que hizo por mí. Me llena mucho ver a mis compañeras acompañarme en este momento y que el club me haya tratado como una persona, no como una futbolista, con lo que he sufrido", confesó entre lágrimas Andrea.

Andrea Esteban fue operada el pasado 4 de diciembre de 2018 por última vez, tras haber sufrido cuatro roturas del ligamento cruzado anterior, tres de ellas en la rodilla derecha y otra en la articulación izquierda.

Andrea, que desde los 14 años viajaba desde Teruel a València para entrenarse varios días a la semana, mencionó también en su despedida al Levante UD, su anterior equipo. "Los dos clubes me lo han dado todo. No quería olvidarme del Levante en este momento", indicó la deportista turolense.

La ya ex futbolista estuvo acompañada en su despedida por el presidente del Valencia Femenino, Salvador Belda, y por el presidente de honor del Valencia Femenino, Pedro Malabia, entre otros miembros del club valenciano.

Andrea explicó que su intención es dedicarse al fútbol, "porque amo este deporte", y además comentó que cursa el segundo nivel de entrenadora de la UEFA y que ya ha iniciado su trabajo como técnica a través de la Federación Valenciana de Fútbol, a la que agradeció su colaboración