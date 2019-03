Marcelino: "No vamos a salir a aguantar el 0-0, sería un error gravísimo"

Marcelino García Toral ha atendido a los medios de comunicación desplazados a Krasnodar en la previa del partido ante el conjunto ruso, donde este jueves el Valencia CF se jugará sus opciones de avanzar a los cuartos de final de la Europa League tras el 2-1 cosechado en Mestalla. Estas es la rueda de prensa íntegra del técnico valencianista, que ha hablado acerca del planteamiento, la baja de Parejo o la posibilidad de que juegue Guedes para aprovechar su impulso de confianza tras marcar al Girona, además de desvelar una simpática anécdota que ha compartido con Wass de camino al estadio.

¿Cuál es la mejor manera de plantear el partido?

Siempre creo que la mejor idea que tenemos que tener, la mejor forma de ganar y pasar la eliminatoria, es hacer gol, buscar la portería rival cuando tenemos el balón a la vez que sabemos que tenemos que defender muy bien porque el Krasnodar es un rival que tiene calidad, combinación rápida y futbolistas de muy buen pie. Tenemos que ser equilibrados. El equilibrio es un factor que hemos demostrado a lo largo de toda la competición, ante el Krasnodar tenemos que tener la ambición de meter gol y ser eficaces en las áreas.

¿Cómo va a cubrir la baja de Parejo?

Tenemos más o menos decidido quién va a jugar, falta el entrenamiento de esta tarde pero si no hay nada raro tenemos claro quién jugará.

¿Cómo ha visto el césped? Ha estado nevando durante todo el día.

Este extraordinario estadio dotado de las más modernas infraestructuras seguro que tiene todo lo que se necesita para asegurar el partido al máximo nivel futbolístico. El campo está perfecto, lo hemos podido pisar y creo que el partido se va a jugar dentro de la más absoluta normalidad.

¿Qué planteamiento va a hacer?

Hacemos planteamientos similares con la idea de ganar, el equipo tiene una filosofía clara, una identidad, intentamos atacar en función de dónde nos haga la presión el rival e intentamos defender bien para tacar y contraatacar. Cuantas más veces seamos capaces de utilizar el contraataque más capaces seremos de hacer peligro y goles. La idea es ser un equipo equilibrado, que nos hagan el mínimo de ocasiones posibles. No conservar y buscar, no esperar e ir. Esa es la idea con la que partimos. Un gol les obliga a meter tres para eliminarnos y aunque cada partido es diferente, meternos tres goles no resulta fácil ni siquiera dos. Tenemos que tener esa ambición en la cabeza. Ellos saben que un gol nuestro les pone en una situación de más dificultad.

¿Hasta qué punto puede servir el partido de ida como ejemplo de lo que se debe y no se debe hacer?

El rival saldrá con la idea de atacar y buscar ese gol en los primeros minutos, nosotros tenemos atacar también en ese periodo inicial, no pensar solo en defendernos. Lo contrario sería un error grave por nuestra parte. Preveo alternativas en el juego y el dominio pero tenemos que buscar siempre la portría adversaria. Creo que tenemos un buen contraaatque y tenemos que intentar buscarlo las máximas veces posibles. Va a ser un partido igualado, complicado y contra un buen rival.

¿Cómo está Guedes? ¿Vio portería ante el Girona, lo mejor es no quitarlo?

Tenemos que intentar poner en una balanza la suma de esfuerzos y el rendimiento y decidir qué es lo mejor para el equipo y para el futbolista desde el punto de vista físico y mental. Estamos haciendo el correspondiente análisis para ver qué es lo mejor para él y para el equipo. Veremos qué decidimos, teniendo en cuenta que tres días después tenemos un partido de LaLiga muy importante.

¿En qué estado está Cheryshev? ¿Puede jugar mañana?

Está perfectamente apto y tiene posibilidades de jugar mañana.

¿No ha perdido un partido desde que jugó ante el Getafe, teme que pueda ser mañana el día en que su equipo vuelva a perder?

Nosotros nunca queremos perder, siempre jugamos para ganar. Es un dato no haber perdido desde el partido ante el Getafe pero en ningún caso eso significa que no podamos perder mañana, irá en función de anular a los buenos futbolistas del Krasnodar y de que rindamos tanto en ataque como en defensa a un nivel alto.

El 0-0 clasifica al Valencia CF pero es un resultado que puede complicar la eliminatoria en cualquier desajuste. ¿Lo contempla?

No vamos a salir a aguantar el 0-0 para evitar eso precisamente que dices, no concibo un partido para jugar al 0-0. Es un resultado que se puede dar porque no acertemos o el rival no acierte pero no podemos plantear en nuestra mentalidad y en la charla pre partido aguantar el 0-0 durante noventa minutos. Sería un gravísimo error del que nos podíamos arrepentir después. Nuestra mentalida debe ser ir a ganar el partido, en el peor de los casos estaremos más cerca de empatar yendo a ganar que de empatar yendo a ganar.

En las últimas ruedas de prensa el jugador que ha salido a hablar no ha jugado. ¿Entendería que Wass se fuera de aquí un poco mosca?

Ya se lo dije en el coche. El que viene conmigo nunca juega pero quizás en esta ocasión se rompe la rutina.

¿Ha pensado en darle algún minuto a Jaume, dado que va a jugar la final de la Copa del Rey?

Como ya he explicado en otras ocasiones tenemos claro cuál es el procedimiento a seguir en situación y con cada futbolista. En situaciones puntuales saben cuál es su estátus, siempre a corto plazo. A medio y largo es el rendimiento de cada uno el que le coloca en cada situación. Como tenemos tantas competiciones y tantos partidos desde el día cinco o seis de enero que empezamos a jugar cada tres días, nosotros focalizamos toda nuestra atención en lo más inmediato. Cara a la final, cuando se acerque, veremos el proceder. Puede haber muchas situaciones que no podemos predecir pero insisto que pensamos a corto plazo.