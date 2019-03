¿Quién será el recambio de Parejo en Krasnodar?

Este jueves el Valencia CF buscará en Krasnodar avanzar en la UEFA Europa League sin la brújula de un centrocampista capital para Marcelino, Dani Parejo. El martes por la tarde los blanquinegros pisaron el lejano sur de Rusia sin su capitán entre la expedición por culpa de la cartulina amarilla que vio el 7 de marzo en el partido de ida de los octavos de final. La sanción es un contratiempo grave en los planteamientos de un entrenador que, siempre que ha podido hacerlo, le ha dado incuestionablemente el timón del centro del campo a Parejo. Su ausencia –circunstancia que en este Valencia se ha dado poco– reabre el debate de posibilidades para sustituirlo en Krasnodar.

El modus operandi habitual de Marcelino apunta a la pareja formada por Geoffrey Kondogbia y Francis Coquelin. El ex del Arsenal, además, ha descansado en los dos últimos encuentros de la Liga, contra Athletic y Girona, jugando entre medias los 90 minutos del primer asalto en Mestalla ante los rusos. La otra alternativa sería dar a Carlos Soler esa batuta del juego que normalmente empuña Parejo. No obstante, a lo largo de la temporada, la cuota de participación en el mediocentro tanto para el valenciano como para el danés Wass ha sido bastante inferior en comparación a la de los otros tres competidores por las posiciones del doble pivote en el 4-4-2.

La vuelta de los octavos de final de la Liga Europa será la quinta ocasión en la que el Valencia se quede sin Parejo. El de Coslada se perdió por una lesión abdominal los encuentros contra el Ebro en Zaragoza, y Girona y Young Boys en Mestalla. Asimismo, el '10' no pudo enfrentarse al Celta en la primera vuelta de la Liga como consecuencia de la expulsión que sufrió en la segunda mitad de la visita a La Cerámica, estadio del Villarreal. A pesar de que las sensaciones sin él en el campo han sido contrapuestas, es innegable que los resultados mayoritariamente no han acompañado. El Valencia no ha ganado sin Parejo en partido de Liga.

Los blanquinegros merecieron ganar al Celta a finales de septiembre, si bien en la segunda mitad fueron los gallegos los que avanzaron terreno hasta el empate en la recta final de Iago Aspas (1-1). Cinco semanas después la dupla Kondogbia-Coquelin ofreció consistencia y fútbol a un Valencia que se impuso al Girona en todo menos en lo más importante, concentración y acierto en las áreas (0-1). 'Coque' regresó en Vila-real a mitad septiembre de su larga lesión con un ímpetu formidable para despertar al grupo del letargo, aunque la inferioridad numérica impidió un premio mejor que el empate. Resultado del que tampoco se pudo pasar hace dos semanas en Leganés, donde Marcelino reservó al '10' hasta el minuto 82 pensando en la Copa.



Frente a un 4-3-3

Contra el Celta en Mestalla Kondogbia volvía de una lesión por lo que Carlos Soler jugó de inicio junto a Coquelin. El '8' repitió en el medio para reemplazar a Parejo en la ida ante el Ebro al lado de Wass. Ese día 'Kondo' estaba lesionado. Siempre que el '6' estuvo en plenitud física fue titular en las ausencias de Parejo. Y al lado de Coquelin en los más importantes. Es la ecuación que más opciones tiene de repetirse en Krasnodar. Precisamente, en ese contexto europeo es donde mejor ha funcionado la pareja de mediocentros galos. Los dos completaron 90 minutos perfectos en la victoria en casa ante el Young Boys (3-1)... y controlaron sin problema los tiempos en la segunda mitad de Celtic Park. Este jueves ambos se presentan como la solución más física contra un centro del campo de tres piezas: Olsson, Gazinski y Pereyra.