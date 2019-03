Europa le da valor a Lato

La Europa League alumbró el debut de Toni Lato con el primer equipo en febrero de 2016. En Viena, contra el Rapid, el rubio de la Pobla que había captado para el Valencia CF Carlos Díaz en edad prebenjamín tras marcar más de un centenar de goles con el Atlético Vallbonense, comenzó a demostrar de qué pasta estaba hecho sin necesidad de haber participado en un solo entrenamiento con el primer equipo durante la semana del partido. Alegría, descaro, desborde, regularidad... Virtudes de un lateral a la brasileña al que si algo le ha caracterizado a lo largo de su progresión es su capacidad para rendir como un reloj en cadete, juvenil, el filial o en Europa, independientemente del contexto y la presión. La falta de oportunidades, sin embargo, ha puesto a prueba esa constante competitiva del '15', al que a estas alturas de curso (930') Marcelino está dando menos minutos que la temporada pasada (978') a pesar de contar con una competición extra. La Europa League, paradójicamente, ha servido ahora para reivindicar el valor del futbolista de 21 años tras un mercado invernal en el que tuvo varias propuestas de equipos de LaLiga para marchar cedido y tener minutos de calidad para poder dar rienda suelta a su potencial.

El doble enfrentamiento con el Celtic de Glasgow en dieciseisavos de final (7,15 y 7,28) y el partido frente al FC Krasnodar en Mestalla (7,34) conforman, según las estadísticas de la casa Whoscored, su 'top' de actuaciones en la temporada. El canterano, a pesar de que no ha enlazado dos participaciones seguidas en todo el transcurso de la temporada, atraviesa por su pico más alto de forma en lo que va de curso y después de presentar sus argumentos en la ida –Marcos Alonso, con la misma puntuación estadística, fue directo al once de la jornada– se aferra a sus opciones de jugar hoy en Rusia para seguir creciendo. Cuando la inactividad y la falta de confianza mezclan con la alta exigencia, la dimensión del reto se multiplica. Si además se trata de un jugador joven, el desafío acaba convirtiéndose en un examen. Y si esa situación se repite casi por sistema la tendencia conduce al límite al jugador, que termina por diluirse o salir reforzado. Va a más. Lato evoluciona con el rendimiento como motor de su propia confianza.



¿Volverá al once titular?

Hace una semana demostró con una asistencia y una actuación solvente que ha sacado la cabeza. Su participación la ida demanda continuidad hoy en Krasnodar ante la sobrecarga de partidos de Gayà pero su presencia hoy en el once no está garantizada. De hecho, se prevé que Marcelino ponga un once para tratar de sentenciar la eliminatoria por la vía rápida y no dar opciones al rival, algo que dentro de la lógica del asturiano puede pasar por apostar por los titularísimos. Eso podría devolver a Lato a la segunda línea o incluso repetir fuera de convocatoria –tiene que hacer dos descartes sobre la lista de 20 que se ha desplazado a Rusia–, como sucedió el pasado fin de semana ante el Girona.