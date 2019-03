Gonçalo Guedes fue el héroe del partido tras ingresar en el terreno de juego en la recta final y ser capaz de marcar el gol del empate que clasificaba al Valencia CF frente al Krasnodar. Estas fueron sus palabras tras el choque de Europa League:

Enhorabuena por el gol decisivo. ¿Cómo está?

Me siento muy bien, muy contento, siempre es positivo ayudar al equipo con un gol y un resultado que nos permite el pase para la siguiente fase, que es lo más importante. Lo necesitábamos.

El equipo ha demostrado que no deja de luchar.

Siempre luchamos para ganar, para lograr nuestros objetivos, sabemos que no es fácil y que jugamos con adversarios muy buenos. Poco a poco intentamos ganar todos los partidos y enlazar una racha victoriosa que es muy ipmortante. Tenemos que seguir así.

El equipo está en tendencia ascendente.

Estamos en tres competiciones muy importantes, queremos llegar lo más lejos posible en todas. Hay que dar el máximo y creer hasta el final.

¿Alguna preferencia en el sorteo?

Sabemos que todos los equipos son difíciles, tienen granes jugadores, grandes entrenadores, no hay ningún equipo fácil.

Se le ve cada vez más cómodo tras la lesión.

Sí, estoy cada vez mejor, no está siendo nada fácil, creía que iba a ir todo más rápido pero no siempre es como queremos. Intento mejorar cada partido y las cosas me están empezando a salir bien. Todavía no estoy al cien por cien, insisto, pero quiero llegar al cien por cien lo antes posible.

¿En qué punto está la moto?

No sé en qué punto está la moto pero está mejorando día a día, me siento cada vez mejor sabiendo que no es fácil. Espero ayudar al equipo lo más posible.

Cuente cómo ha vivido el gol.

Todo el equipo ha querido hasta el final, creía que podía hacer un buen regate en uno contra uno, ahí tenemos milésimas de seugndos para decidir, lo hice bien y estoy contento.

Victoria importante para el partido ante el Getafe.

Queremos ganar todos los partidos que nos quedan, el Getafe está en disputa con nosotros y sabemos que va a ser difícil, por lo que tenemos que aprovechar al máximo sus puntos flacos.