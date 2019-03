"En el sorteo a ver si tenemos suertecilla"

Marcelino García Toral se mostró satisfecho por el pase a cuartos de la Europa League tras empatar a uno con el Krasnodar en Rusia. Ahora, la prioridad del Valencia CF volverá a ser LaLiga y concretamente el partido frente al Getafe. Estas fueron sus palabras tras el choque:

Haciendo un análisis frío, jugando así tendrá más opciones de no pasar que de pasar. ¿Cómo ha visto el partido?

El rival empezó muy fuerte los primeros 15 minutos y a partir de ahí mi sensación es que el partido fue nuestro, tuvimos las ocasiones más claras, el dominio del tiempo de partido y no recuerdo ninguna ocasión de gol del rival, mientras que nosotros tuvimos varias claras. En el cómputo general de la eliminatoria fuimos merecedores de pasar la eliminatoria, en acciones puntuales que son decisivas su portero hizo dos paradas a bocajarro en el área pequeña. El rival metió un golazo y nosotros tuvimos el acierto, puede decirse que también la suerte, de empatar en una gran jugada del equipo. El fútbol es aprovechar las ocasiones y hoy pudimos haber quedado fuera con un golazo en el 85' pero que un buen equipo te genere poco en comparación con el Leverkusen es hacer suficiente para haber ganado. Los goles se metieron en el tramo final, cuando estaba dominado por nuestra parte.

Lo importante es que el equipo estará en el bombo.

Lo que menos me ha gustado ha sido el inicio, tuvimos opciones y no profundizamos. El rival, en su campo y con su afición, te achucha, te domina, y ahí hubo alguna opción de peligro que defendimos muy bien pero insisto que no recuerdo opciones de gol. Es muy difícil que este rival tenga historia pero crece con una gran inversión, vemos el estadio y muy buenos jugadores. Hemos hecho un gran trabajo, hemos sido competitivos los 90 minutos y merecedores de psar la

Qué importante es recuperar al mejor Guedes.

Es muy importante para nosotros, es la inversión más importate del Valencia CF en su historia y es para que sea resolutivo como ha sido hoy. Estamos muy satisfechos, muy contentos después de que haya vuelto al equipo en una temporada difícil para él. Su estado de forma es progesivo, le viene muy bien al equipo y a él haber metido este gol.

El equipo está a cuatro partidos de una final en Europa.

Pensamos de la misma forma, LaLiga es prioritaria. En 72 horas tenemos otro partido ante el Getafe y es muy imporante. Hoy queríamos pasar y luego ya veremos el cuadro que nos toca, va a ser difícil. Hay grandísimos equipos pero qué mejor para el Valencia CF que jugar este tipo de partidos. Esto nos va a ayudar a crecer y a recuperar la historia que tiene este club. Seguimos siendo junto con el Barça los únicos que están en tres competiciones.

¿Cree que es casualidad sacar dos eliminatorias a última hora o tiene explicación?

Tenemos que recordar que el Girona nos metió en el 85'. Antes íbamos ganando. Hoy nos metieron en el 85' y antes estábamos clasificados. En Leganés encajamos en el 87' y antes íbamos ganando. Hemos tenido la fortuna, el acierto, el trabajo, la mentalidad, la suma de todo para marcar pero también hemos encajado. Ante el Getafe nos lo esperábamos, la sensación era d eque si metíamos una haríamos el segundo. El tacón de un VAR, que a veces va o viene, no nos dio el 2-1 antes. Si hacemos una suma global estamos en inferioridad en cuanto a la mala suerte. Un equipo que empata quince veces mereceindo ganar la mayoría de partidos es que tiene mala suerte. El rival hoy no hizo ni una ocasión. Mañana en el sorteo a ver si tenemos suertecilla.

¿A qué rival quiere evitar en el sorteo?

Están en la mente de todos que querríamos evitar, ¿pero qué nos garantiza que nos toque uno menos duro? En una eliminatoria está todo muy igualado, el acierto y los detalles te llevan a seguir o estar fuera. Lo que venga vendrá y a por ello. Hemos competido en Champions contra dos equipos que están en cuartos eliminando al PSG y Atlético, aquello que parecía que había sido un fracaso no pasar. Estamos aquí y queremos seguir.

¿Cree que ha sido un regalo la lesión de Ari?

No creo que haya sido un regalo, son circunstancias del juego pero es cierto que al Krasnodar le perjudicó que Ari no estuviera en el campo el resto del partido.

¿Está contento con el nivel de juego de su equipo ante el Krasnodar?

Nunca estoy contento con el nivel de juego de mi equipo, aunque ganemos 4-0 al mejor equipo, siempre creo que se puede mejorar pero sabíamos que iba a ser complicado jugar aquí. Tuvimos el partido controlado y en el fútbol actual hay mucha igualdad, lo vemos cada día que las diferencias en el fútbol cada día son menores y puede suceder cualquier cosa. El equipo no ganó gracias a mi táctica sino al trabajo de los futbolsitas en el césped, donde mereció ganar. El Krasnodar, insisto, no generó ni una ocasión de gol clara. Ha tenido el 100% de efectividad prácticamente. El portero del Krasnodar paró dos remates a bocajarro, uno que era el 3-0 allí y el 1-0 aquí.