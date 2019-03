"Si me saluda Marcelino, le saludaré"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, hablará con sus jugadores para "tranquilizarlos" de cara a la visita del domingo a Mestalla. Ve a sus jugadores ultramotivados por todo lo que pasó en la Copa del Rey y no quiere verlos pasados de revoluciones en el campo. El técnico azulón confensó en los micrófonos de 'El Partidazo de Cope' que todo lo que pasó en Mestalla hace un mes es "historia", aseguró que si Marcelino García Toral le saluda como técnico local "le saludaré" y desveló que ha prohibido hablar del objetivo Champions a la plantilla. Según él "no hay ninguna guera con el Valencia CF".

El alicantino no quiere que la extramotivación despiste a los jugadores. "Tengo que hablar con los jugadores y tranquilizarlos y decirles que no será un ambiente favorable. Es normal, el Valencia se está jugando mucho para estar en la Champions y el partido para ellos es importantísimo, el estadio va a estar lleno y para ellos ya han dicho algunos medios que es una final. No será un partido cómodo", espera.

Bordalás intenta olvidarse de lo que pasó en Copa del Rey y entiende que no hay "ninguna guerra" con el Valencia. "Para mí todos los partidos son importantes. Es un partido ante un gran rival, en un gran escenario, ante una gran afición, es histórico. Siempre es bonito jugar en Mestalla. Intento olvidarme del partido de Copa, es historia. Está obligado y solo pensamos en el domingo. Lo sucedido en el partido de Copa contra el Valencia es historia y está olvidado. No hay ninguna guerra. A veces hay partidos de mucha tensión y ese día pasó y no tiene por qué ocurrir".

El técnico azulón asegura que, a pesar de la tensión de las últimas semanas, no tiene ningún "problema" con Marcelino y está dispuesto a saludarlo y el asturiano tiene el gesto de saludarlo como técnico local. No es un problema que nos saludemos y que las cámaras estén. Si me saluda, le saludaré. El entrenador local saluda por cortesía al visitante. Lo hago siempre. La última vez, no le saludé porque no había salido del vestuario. Es un tema cerrado. Os empeñáis vosotros, pero no tengo ningún problema con Marcelino. No hay ningún tipo de tensión por mi parte", aseguró.

Su equipo es ahora mismo está en la cuarta plaza de Champions, la ilusión se ha disparado en el vestuario, pero Bordalás ha prohibido a su jugadores hablar públicamente de objetivos. "No hablo de objetivos ni a medio ni largo plazo. El mensaje no puede ser otro. A mis futbolistas les tengo prohibido hablar de objetivos, solo de lo inmediato. "La gente está muy ilusionado, habla de que estaremos en Europa. No es normal que a estas alturas estemos ahí en la cuarta plaza. Es fantástico. Nos ilusiona que la gente esté contenta, pero quedan 33 puntos en juego. Los equipos con plantillas con más potencial están apretando para meterse en Europa porque es su objetivo". Bordalás, prefire no sacar la calculadora para hacer cuentas. "Queda mucha Liga. No suelo hacer cuentas, pero conozco el calendario. Terminamos contra el Barça y, aunque la Liga estuviera decidida, siempre quiere ganar".

Bordalás defendió el estilo de juego de su equipo y reconoció a veces haberse sentido "maltratado". "En algunos momentos me sentí maltratado con ciertas críticas relacionadas con el juego, pero no soy rencoroso, para nada. No puedo intentar jugar como el Barcelona porque no tengo sus jugadores. Ser competitivo no va ligado con jugar bien al fútbol". Por último, habló de su futuro. Reconoce que está muy "feliz" en el Coliseum aunque sabe que el fútbol es muy "cambiante". "Tengo cláusula si, desde que estoy en Getafe, soy muy feliz. Hasta que no termine el campeonato mi representante no quiere saber nada de ofertas. Toda mi energía está puesta en el Getafe. Es mi club. Es una oportunidad muy buena para hacer una temporada muy buena. Estoy feliz en Getafe y tengo un año más de contrato y no pienso más allá, cuando acabe el año ya veremos. El fútbol es muy cambiante".