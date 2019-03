El Valencia CF necesita una victoria ante el Getafe este domingo en el estadio de Mestalla. Para la cita, Marcelino no podrá contar con Garay, que no ha llegado a tiempo de recuperarse; ni con Neto, que según el club padece una lumbalgia. Por otro lado, Roncaglia es baja por sanción y tanto Kang In Lee como Sobrino se quedan fuera de la convocatoria por decisión técnica, entrando Cristian como segundo meta en lugar de Neto.



Esta es la convocatoria completa del Valencia CF: